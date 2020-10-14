Honor Band 5i, смарт-камера DIGOO и зарядное устройство доступны по скидкам

Honor Band 5i, смарт-камера Honor Band 5i и зарядное устройство доступны по скидкам
Снижение цен на Honor Band 5i, смарт-камеру Honor Band 5i и зарядное устройство
Всегда есть возможность немного сэкономить. И мы готовы вам в этом помочь. Ежедневно мы ищем на просторах интернет-магазинов выгодные и интересные предложения, чтобы вы могли приобретать с выгодой для собственного бюджета. Наша задача найти, а ваша — изучить и определиться стоят ли товары по скидкам того, чтобы их приобрести.
Сегодня вновь подборка из трех товаров, ценники на которые немного снижены.
Фитнес-браслет Honor Band 5i
Характеристики: 0,96" TFT, 91 мАч, Bluetooth 4.2, 5ATM
Цена: RU $19,99/UA $20,77 - https://lite.bz/aEQqKd
Промокод "RKVYHFX2LU"
Смарт-камера DIGOO
Характеристики: DG-ZXC24, 2Мп 1080P, обзор 360°, датчик движения и "ночное видение", хранение в "Облаке"
Цена: RU $18,02/UA $19,36 - https://lite.al/JjHa_
Промокод "BGDGZXC24P"
Зарядное устройство + кабель Ugreen
Харакетеристики: CD161, 36W (18W+18W), QC3.0*2/FCP
+ Кабель Type-C, 1.0m
Цена: $11,33 - https://lite.bz/YmvYwv
Купон магазина $1 + промокод "DLZ10216" + спецкупоны $2 - https://lite.bz/_Pb4d
Комментарии