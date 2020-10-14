Honor Band 5i, смарт-камера DIGOO и зарядное устройство доступны по скидкам

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Снижение цен на Honor Band 5i, смарт-камеру Honor Band 5i и зарядное устройство

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Сегодня вновь подборка из трех товаров, ценники на которые немного снижены.

Фитнес-браслет Honor Band 5i

Характеристики: 0,96" TFT, 91 мАч, Bluetooth 4.2, 5ATM

Цена: RU $19,99/UA $20,77 - https://lite.bz/aEQqKd

Промокод "RKVYHFX2LU"

Смарт-камера DIGOO

Характеристики: DG-ZXC24, 2Мп 1080P, обзор 360°, датчик движения и "ночное видение", хранение в "Облаке"

Цена: RU $18,02/UA $19,36 - https://lite.al/JjHa_

Промокод "BGDGZXC24P"

Зарядное устройство + кабель Ugreen

Харакетеристики: CD161, 36W (18W+18W), QC3.0*2/FCP

+ Кабель Type-C, 1.0m

Цена: $11,33 - https://lite.bz/YmvYwv

Купон магазина $1 + промокод "DLZ10216" + спецкупоны $2 - https://lite.bz/_Pb4d