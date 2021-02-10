Honor Magic 6, Magic 6 Pro показаны во всех цветах еще до презентации

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Выглядит стильно!

Ожидается, что Honor анонсирует флагманы Magic 6 на следующей неделе, и компания наконец-то разместила обычный Magic 6 и Magic 6 Pro в своем онлайн-магазине.

Как видно на рендерах, Magic 6 и Magic 6 Pro будут доступны в одинаковых цветах – черном, белом, зеленом, фиолетовом и голубом. Оба телефона имеют круглый модуль камеры на задней панели, содержащий три камеры, расположенные в треугольной форме.﻿

Изображения подтвердили, что Pro будет иметь 100-кратный зум (вероятно, 10-кратный оптический, а остальные – цифровой), тогда как обычная версия – лишь 50-кратный.

Мы также видим, что Magic6 Pro будет иметь двойную селфи-камеру по широкому перфорированному отверстию, тогда как Magic 6 будет иметь одно отверстие для камеры. Но подробных характеристик нет.

Компания Honor анонсирует серию смартфонов Honor Magic 6 10 и 11 января в Китае. На двухдневном мероприятии будут представлены операционная система Magic OS 8.0 и серия Magic 6.

Источник: thetechoutlook