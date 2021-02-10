HTC представила смартфон U23 Pro с интеграцией метавселенной Viverse

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Первый настоящий смартфон HTC за долгое время

Компания HTC официально представила смартфон U23 Pro. Анонс, как и предполагалось, прошел сегодня – 18 мая.

Новый смартфон получил SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и, хоть это среднебюджетная платформа, аппарат стал самым мощным для тайваньского производителя: флагманских моделей в линейке HTC не было уже давно.

HTC U23 Pro оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Gorilla Glass Victus. Кстати, детектор отпечатка не встроен в экран, а расположен на кнопке питания на правой боковой панели.

Объем оперативной памяти устройства составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной – 256 ГБ, также имеется слот microSD. Смартфон получил сразу четыре тыльных камеры: 108-Мп с оптической стабилизацией изображения, 8-Мп сверхширокоугольной, 5-Мп для макросъемки и 2-Мп с датчиком глубины.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. HTC U23 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки проводной мощностью 30 Вт и беспроводной на 15 Вт. Также предусмотрена реверсивная беспроводная зарядка. Смартфон имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP67 и работает под управлением Android 13.

HTC U23 Pro совместим с метавселенной Viverse от HTC: она поставляется с установленным приложением Viverse и поддерживает гарнитуру смешанной реальности Vive XR Elite, которую можно приобрести отдельно. Смартфон представлен в двух цветах: черном и белом.

Модель с 8 ГБ оперативной памяти стоит 16 990 новых тайваньских долларов (около $550), а с 12 ГБ – 17 990 новых тайваньских долларов (около $585). HTC U23 Pro уже можно заказать на тайваньском сайте HTC, о выпуске на других рынках пока ничего не сообщается.

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Источник: gsmarena