HTC возьмется за старое. Она попытается пробиться на рынок смартфонов

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За основу возьмут идею с метавселенной и устройств для нее

Были времена, когда HTC была своего рода Apple в мире устройств на Windows Mobile и Android, она умела создавать хиты продаж. Но потом что-то пошло не так и компания словно зажила в своем мире, не обращая внимание на тренды и процессы, происходящие на рынке. Какое-то время HTC пыталась все же приспособиться и найти свою дорогу, но в итоге бросила эту затею.

И вот неожиданно на выставке MWC 2022 компания объявила, что с выпуском смартфонов она не завязала и готовится представить флагман. И произойдет это уже в апреле. Главной фишкой новинки станет ее интеграция в метавселенную. Судя по всему, смартфон выйдет с ориентиром на тех, кто готов работать с приложениями виртуальной и дополненной реальности.

На данный момент нет ясности, какие характеристики получит новинка, и действительно ли она будет флагманом в полном значении этого слова. Также нет понимания, кто занимается ее созданием. Как известно, четыре года назад большая часть команды разработчиков мобильных устройств перешла под крыло Google.

Одно очевидно, что HTC пытается цепляться за утерянный ею рынок смартфонов и ищет те фишки, которые помогут ей выделиться и найти свою аудиторию. То, что идея с метавселенной и флер элитарности зайдет, вызывает большой скепсис.

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Источник: winfuture