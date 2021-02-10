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Huawei Band 8 – главный конкурент Xiaomi Smart Band 8, выйдет 17 апреля

14.04.2023 632 0

Первый взгляд на фитнес браслет Huawei Band 8

Компания Huawei запланировала обширную презентацию на 17 апреля, ровно за день до аналогичного события от Xiaomi. Как сегодня стало известно, кроме смартфонов, компания покажет еще одну интересную новинку.

 

Huawei Band 8

 

На официальном тизере показали следующее поколение фитнес браслетов компании с названием Huawei Band 8. В настоящее время на рынке трекеров властвует компания Xiaomi, но компания Huawei после выпуска модели Band 6 начала постепенно переманивать пользователей в свой лагерь. Band 7 еще немного упрочил позиции бренда на рынке носимых гаджетов.

 

На фоне недавних событий многие люди могут в этом поколении отдать предпочтение именно устройству Huawei. К сожалению, каких-либо подробностей о будущем устройстве пока нет, единственное на что можно обратить внимание это изменение дизайна с округлого на прямоугольный с плоскими гранями, и наличие сразу трех цветов корпуса.

 

Huawei Band 8

 

Судя по прошлым версиям мы получим AMOLED дисплей с функцией Allways on, датчики сердцебиения и уровня кислорода в крови и множество режимов тренировок. Очень важна именно цена браслета, от этого и будет зависеть его популярность, а ее мы узнаем уже на презентации.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 14.04.2023

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Huawei Band 8 – главный конкурент Xiaomi Smart Band 8, выйдет 17 апреля