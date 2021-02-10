Huawei Band 8 – главный конкурент Xiaomi Smart Band 8, выйдет 17 апреля

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Первый взгляд на фитнес браслет Huawei Band 8

Компания Huawei запланировала обширную презентацию на 17 апреля, ровно за день до аналогичного события от Xiaomi. Как сегодня стало известно, кроме смартфонов, компания покажет еще одну интересную новинку.

На официальном тизере показали следующее поколение фитнес браслетов компании с названием Huawei Band 8. В настоящее время на рынке трекеров властвует компания Xiaomi, но компания Huawei после выпуска модели Band 6 начала постепенно переманивать пользователей в свой лагерь. Band 7 еще немного упрочил позиции бренда на рынке носимых гаджетов.

На фоне недавних событий многие люди могут в этом поколении отдать предпочтение именно устройству Huawei. К сожалению, каких-либо подробностей о будущем устройстве пока нет, единственное на что можно обратить внимание это изменение дизайна с округлого на прямоугольный с плоскими гранями, и наличие сразу трех цветов корпуса.

Судя по прошлым версиям мы получим AMOLED дисплей с функцией Allways on, датчики сердцебиения и уровня кислорода в крови и множество режимов тренировок. Очень важна именно цена браслета, от этого и будет зависеть его популярность, а ее мы узнаем уже на презентации.

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Источник: weibo