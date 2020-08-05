Huawei делает ставку на талантливую молодежь. Одаренным платят немало

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Huawei одна из крупнейших технологических компаний не только в Китае, но и в мире. Она имеет полное право называться успешной в материальном плане компаний. Естественно, что работать в ней хотели бы многие. Как вы думаете, может ли юноша, только покинувший школьную скамью и без специального образования стать ее сотрудником? И при этом зарабатывать на уровне топ-менеджеров?

Как оказалось, ничего невозможного нет. Вот уже более двух месяцев в стенах Huawei работает талантливый юноша Чжан Цзи, который только в этом году окончил школу и получил аттестат о среднем образовании. Его называют не иначе как «мальчик-гений» и высоко оценили его потенциал. Годовая заработная плата юноши составила 2,01 млн юаней или $288 тысяч. Это одна из самых высоких заплат в Huawei.

Чжан Цзи парень достаточно скромный и в одном из интервью заявил, что в нем нет ничего экстраординарного. И он понимает, что на него возлагаются большие надежды и он боится не оправдать их. Своим девизом по жизни он выбрал необходимость постоянно совершенствоваться и учиться, расти и развиваться.

По его словам, ему поступали приглашения на работу и от других компаний, но он осознанно выбрал Huawei. А все потому, что наиболее ценно для него стало то, что компания готова предоставить ему исследовательскую платформу и пространство, чтобы он мог создавать что-то стоящее.

Источник: mydrivers

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