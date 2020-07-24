Huawei и Apple успешны на рынке смартфонов в Китае. Остальным хвастаться не чем

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Рынок смартфонов в Китае сильно просел во втором квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков Counterpoint Technology Market Research падение составило 17%. Причины этого явления известны всем — коронавирус и карантинные меры. Тем не менее, это не помешало Huawei и дальше наращивать свое присутствие на домашнем рынке.

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Huawei/Honor фавориты

В то время, как совместная доля Huawei и Honor на глобальном рынке снижается, в Поднебесной им удается контролировать почти половину рынка смартфонов — 46%. Другими словам, практически каждый второй мобильник, проданный во втором квартале нынешнего года, имел логотип Huawei или Honor. Особенно хорошо идут продажи 5G-смартфонов, на которых пришлось 60% всех реализованных компаниями устройств.

Расстановка сил

На втором месте оказалась Vivo, чья доля на китайском рынке составила 16% и это на 3% меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Oppo, продажи которой также снизились на 3% и ее доля равна 16%. Интересно, что на четвертом месте оказалась Apple, которая несмотря на пандемию коронавируса и производственные проблемы смогла упрочить свое положение на китайском рынке — 9% против 6% годом ранее.

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В топ-5 сумела пробиться и Xiaomi, которая демонстрирует стабильность в этом году — 9% в I и II кварталах нынешнего года. Но по сравнению со вторым кварталом прошлого года компания подрастеряла свою долю, и она сократилась на 3%.

Свой отчет о положении дел на китайском рынке смартфонов по итогам второго квартала опубликовала и компания CINNO Research. По ее данным, картина выглядит еще более удручающе — общее падение составило 24,7%. А вот по части расстановки сил их сведения созвучны с выводами Counterpoint, но доли у компаний все же отличаются.

Тройка лидеров: Huawei — 40,2%, Vivo — 16,1% и Oppo — 15,6%. На долю трех этих компаний приходится почти 2/3 рынка мобильников — 71,9%. В активе у Apple 11,8%, а Xiaomi — 10,3%. Samsung по-прежнему не может похвастаться популярностью своих устройств и ее доля составила всего 1,2%.

Источники: mydrivers, counterpointresearch