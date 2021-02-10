Huawei Mate 60 Pro представлено: возвращение Kirin 5G, топовые камеры, удивительный дизайн

26

Будет две версии – из kirin и со snapdragon

Компания Huawei представила новый флагманский смартфон Mate 60 Pro в Китае. Анонс прошел внезапно, без предварительной рекламной кампании. Устройство уже доступно для предварительного заказа. Рассмотрим более подробно характеристики и возможности Mate 60 Pro.

Huawei Mate 60 Pro оснащен 6,82-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2720×1260 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Аккумулятор у девайса емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 88 Вт, беспроводной 50 Вт и обратной беспроводной 20 Вт. Также, приятным бонусом является влагозащита IP68.

На тыльной стороне расположена тройная камера: основная 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольная 12 Мп и телефото 48 Мп с 3,5-кратным оптическим увеличением. Поддерживается 100-кратный гибридный зум.

Самое удивительное, что здесь есть – его процессор. Kirin 9000S по 5 Нм техпроцессу с поддержкой 5G. Откуда Huawei взяла чипы 5 нм, если в Китае максимально доступна технология 7 нм – неизвестно. Также есть версия с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Объем ОЗУ – 12 ГБ, памяти – 256/512 ГБ или 1 ТБ. Поддерживается расширение картой Huawei NM Card до 256 ГБ.

Еще одна особенность – спутниковая связь. Mate 60 Pro стал первым смартфоном Huawei с поддержкой спутниковых звонков и сообщений в системе BeiDou.

Что касается дизайна задней панели – все как прогнозировали инсайдеры: общее дизайнерское решение камеры напоминает Mate40Pro, кроме того, что теперь надпись X-Image вместо отметки Leica можно увидеть на задней поверхности смартфона. Также смартфон одновременно использует два цвета смартфона во всех версиях.

Источник: gizmochina