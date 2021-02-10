Huawei p60 смартфон цыганского барона

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Huawei p60﻿ показал всю свою красоту

После многих месяцев слухов и утечек информации компания Huawei выпустит следующее поколение флагманских смартфонов P-серии в марте. Очень интересно, что было много рендеров, которые противоречат друг другу. Однако последние рендеры, кажется, окончательны. Конечно, все мы понимаем, что дизайн - это вещь субъективная, но золотой ободок камер во всех вариантах цветов это довольно сомнительное решение, по-моему.

Вся серия будет включать четыре модели. Помимо традиционного варианта P60E и P60 Pro также будет версия Huawei P60 Ultra. С точки зрения слухов, Huawei P60 Pro должен оснащаться процессором Snapdragon 8 Gen 2 (4G). Он будет работать в паре с памятью LPDDR5X и накопителем UFS4.0 .

Также ожидается 6,6-дюймовый 2K OLED-экран от BOE. В случае фото ожидается, что новый телефон будет иметь основную камеру на базе IMX888, который поддерживает переменную диафрагму. Встроенная батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт по проводу + беспроводную 50 Вт.

Серия Huawei P60 будет иметь рейтинг водонепроницаемости IP68, поддержку инфракрасной и спутниковой связи. Конечно, все модели в линейке будут работать под управлением HarmonyOS 3.1 из коробки.

Как вам новый дизайн камеры в Huawei пишите в комментариях.

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Источник: gizchina