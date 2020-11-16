Huawei Watch GT 2 и другие товары можно купить выгоднее
Скидки дня на Huawei Watch GT 2, внешний аккумулятор и зарядный адаптер
Китайский «День холостяка», который был по совместительству и днем шопинга, уже прошел. Увы, прошел он с «китайским душком», где продавцы отнюдь не проявили чудеса щедрости, а выставили на продажу со скидкой минимальное количество товаров. Цены действительно на ряд позиций были снижены, только вот совершить покупку выгодно смогли лишь единицы.
Если вы среди тех, у кого остался «привкус» горечи от распродажи 11.11, но при этом все же не расстался с идеей прикупить что-то по меньшей цене, приглашаем на просторы Telegram-канала Andro price. Здесь мы по–прежнему будем выставлять самые выгодные предложения от интернет-магазинов, чтобы у каждого из вас был шанс купит что-то дешевле. Очередная подборка трех предложений сегодняшнего дня:
Huawei Watch GT 2
Характеристики: Kirin A1, AMOLED 1.39", SpO2, Bluetooth 4.2, 420 мАч, 5ATM
Предложение для РФ
Цена: $99,27 - https://lite.al/MNW5sf
Купон магазина $41,88 + промокод "admitad11all20"
PowerBank RAXFLY
Характеристики: 10000 мАч, 2*USB-A, 5V/2.1A, вес 265 г, 93.5*63*25mm
Цена UA: $11,32 - доставка из Китая
Цена RU: $12,36 - доставка из РФ
Зарядное устройство CHOETECH
Характеристики: 18W, USB-A, QC3.0
Версия: EU Plug
Цена: $2,64 - https://lite.al/OVS8K
Купон магазина $1
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