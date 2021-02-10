HyperOS, но с подвохом: Redmi Note 12 Pro 4G - вас обделили.
НЕ ВСЕМ ПОЩАСТИЛО
Компания Xiaomi выпустила обновление своей прошивки HyperOS на базе Android 13 для бюджетного смартфона Redmi Note 12 Pro 4G. Обновление уже доступно для загрузки через OTA и Recovery. Размер файла – около 4 ГБ
Redmi Note 12 Pro 4G был представлен в апреле 2023 года. Он оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 732G, 108 Мп основной камерой и 5000 мАч аккумулятором с поддержкой зарядки 67 Вт.
В отличие от других смартфонов Redmi, где HyperOS вышел на основе Android 14, для Redmi Note 12 Pro 4G обновление сделано на базе Android 13 – потому что данный смартфон фактически является "New Edition" для Redmi Note 10 Pro, поэтому к сожалению.
Но, обновление даст возможность кастомизации экрана блокировки, обновленной галереи и усовершенствованной конфиденциальности данных. Если официальное обновление еще не последовало, загрузить его можно по ссылке: