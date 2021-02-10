HyperOS, но с подвохом: Redmi Note 12 Pro 4G - вас обделили.

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НЕ ВСЕМ ПОЩАСТИЛО

Компания Xiaomi выпустила обновление своей прошивки HyperOS на базе Android 13 для бюджетного смартфона Redmi Note 12 Pro 4G. Обновление уже доступно для загрузки через OTA и Recovery. Размер файла – около 4 ГБ

Redmi Note 12 Pro 4G был представлен в апреле 2023 года. Он оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 732G, 108 Мп основной камерой и 5000 мАч аккумулятором с поддержкой зарядки 67 Вт.

В отличие от других смартфонов Redmi, где HyperOS вышел на основе Android 14, для Redmi Note 12 Pro 4G обновление сделано на базе Android 13 – потому что данный смартфон фактически является "New Edition" для Redmi Note 10 Pro, поэтому к сожалению.

Но, обновление даст возможность кастомизации экрана блокировки, обновленной галереи и усовершенствованной конфиденциальности данных. Если официальное обновление еще не последовало, загрузить его можно по ссылке: