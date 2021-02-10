HyperOS от Xiaomi или HarmonyOS от Huawei: что сможет заменить Android?

72

Кто победит?

Китайские техногиганты Xiaomi и Huawei активно работают над созданием своих операционных систем, чтобы объединить свои разнообразные устройства. Однако этапы разработки у них разнятся.

Компания Xiaomi представила HyperOS – сочетание собственной прошивки на базе Android и платформы интернета вещей Vela. Это позволит обеспечить единственный опыт при использовании смартфонов, часов, телевизоров и других устройств Xiaomi. Таким образом, компания стремится упростить управление растущей экосистемой.

Huawei, лишенная доступа к сервисам Google из-за санкций США, уже разрабатывает HarmonyOS Next для полного отделения от Android - обновленная ОС прекратит поддержку android-приложений на устройствах Huawei. Несмотря на первоначальные сложности, уже 700 млн. устройств работают на HarmonyOS, демонстрируя решимость Huawei.

Несмотря на усилия обеих компаний, Android доминирует с обладанием 70% рынка. Xiaomi стремится оптимизировать его, а Huawei уже строит альтернативу, однако путь Xiaomi может повторить Huaweo. Пока сложно предсказать, смогут ли они составить конкуренцию Google в ближайшие годы как самостоятельная ОС, а не как форк Android.

Источник - scmp