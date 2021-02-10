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HyperOS от Xiaomi или HarmonyOS от Huawei: что сможет заменить Android?

30.10.2023 72 0

Кто победит?

 

Китайские техногиганты Xiaomi и Huawei активно работают над созданием своих операционных систем, чтобы объединить свои разнообразные устройства. Однако этапы разработки у них разнятся.

 

HyperOS от Xiaomi или HarmonyOS от Huawei: что сможет заменить Android? – фото 1

 

Компания Xiaomi представила HyperOS – сочетание собственной прошивки на базе Android и платформы интернета вещей Vela. Это позволит обеспечить единственный опыт при использовании смартфонов, часов, телевизоров и других устройств Xiaomi. Таким образом, компания стремится упростить управление растущей экосистемой.

 

Huawei, лишенная доступа к сервисам Google из-за санкций США, уже разрабатывает HarmonyOS Next для полного отделения от Android - обновленная ОС прекратит поддержку android-приложений на устройствах Huawei. Несмотря на первоначальные сложности, уже 700 млн. устройств работают на HarmonyOS, демонстрируя решимость Huawei.

 

HyperOS от Xiaomi или HarmonyOS от Huawei: что сможет заменить Android? – фото 2

 

Несмотря на усилия обеих компаний, Android доминирует с обладанием 70% рынка. Xiaomi стремится оптимизировать его, а Huawei уже строит альтернативу, однако путь Xiaomi может повторить Huaweo. Пока сложно предсказать, смогут ли они составить конкуренцию Google в ближайшие годы как самостоятельная ОС, а не как форк Android.

 

Источник - scmp

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 30.10.2023
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HyperOS от Xiaomi или HarmonyOS от Huawei: что сможет заменить Android?