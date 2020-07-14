Игровой Lenovo Legion все больше обрастает подробностями

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Скоро частью сегмента игровых смартфонов станет Lenovo Legion. Уже точно известно, что он вместе с Asus ROG Phone 3 откроет плеяду устройств с Snapdragon 865+. А еще есть вероятность, что он предложит поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 90 Вт и до выхода новинок от Oppo, Vivo и Realme, он может получить титул обладателя самой мощной зарядки.

Отвод тепла как у ноутбуков

Оставшиеся дни до анонса, который состоится 22 июля, компания раскрыла ряд деталей о Lenovo Legion. Так, производитель заявляет, что новинка будет первой среди смартфонов по части еще одной особенности — две теплоотводные трубки в системе охлаждения. Они должны помочь эффективно остудить нрав Snapdragon 865+, чью пиковую частоту довели до 3,1 ГГц. Дополнительно предложат 14 датчиков, которые будут контролировать уровень нагрева смартфона.

Топовый дисплей и начинка

Производитель также подтвердил, что Lenovo Legion получит дисплей с частотой обновления 144 Гц. Кроме того, в сеть слили видео, где показали интерфейс Legion OS, который будет установлен на игрофоне. Поговаривают, что оболочка стала переработанной версией ZUI 12 на базе Android 10 и обладает общесистемным темным режимом.

Киберспортивному Lenovo Legion приписывают оперативную память стандарта LPDDR5 до 16 Гб, флеш-накопитель UFS 3.1 до 512 Гб, аккумулятор емкостью 5000 мАч, два порта USB Type-C и выдвижной модуль фронтальной камеры на боковой грани разрешением 20 Мп.

Источники: ithome, gadgets, sparrowsnews