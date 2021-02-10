Индия ударила по производителям смартфонов и прочей электроники, запретив ввоз Wi-Fi модулей из Китая

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Индия существенно задерживает выдачу разрешений на импорт Wi-Fi модулей из Поднебесной, из-за чего страдают Xiaomi, Oppo, Dell, HP и прочие компании

После произошедшего в середине июня прошлого года пограничного инцидента напряженность в отношениях между КНР и Индией не снижается. Индия целенаправленно сворачивает сотрудничество Китаем: страна отказалась от закупки китайского электрооборудования, отстранила Huawei и ZTE от участия в развертывании 5G-сетей и запретила более 100 приложений с китайскими корнями.

Еще одним чувствительным ударом может стать блокировка импорта Wi-Fi модулей из Китая. По словам источников, знакомых с ситуацией, Индия в течение нескольких месяцев задерживает выдачу разрешений на импорт китайских адаптеров, входящих в состав целого ряда устройств, среди которых смартфоны, беспроводные наушники, смарт-часы, ноутбуки и колонки. В итоге целый ряд компаний, среди которых Oppo, Xiaomi, Vivo, Lenovo, Dell и HP вынуждены отложить выход устройств на индийском рынке.

Выдача разрешений задерживается с ноября прошлого года и сейчас в Министерстве связи Индии в подвешенном состоянии находится 80 заявок от компаний из Китая, США и Южной Кореи, ожидающих утверждения. В число «ждунов» попали и ряд индийских фирм, которые импортируют модули из Поднебесной.

На данный момент Министерство связи Индии и Xiaomi, Dell, HP, Vivo, Oppo и Lenovo никак не комментируют ситуацию. Является ли задержка с выдачей разрешений преднамеренной и попыткой давления на Китай или же всему виной пандемия коронавируса, которая обрушилась на Индию, говорить с уверенностью никто не берется.

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Источник: reuters