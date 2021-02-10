iOS 17 упростит жизнь владельцев электромобилей

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Куда еще влезет Apple для "улучшения" жизни?)





iOS 17 в этом году является совсем малым обновлением, поэтому Apple сосредотачивается на маленьких фишках для упрощения жизни. В этот раз компания решила улучшить жизнь владельцев электрокаров, расширив функционал для них. Начиная с этого года, Apple Maps будет показывать информацию о зарядке в реальном времени и позволит водителям выбирать желаемую сеть зарядных станций.





Apple впервые объявила о поддержке маршрутизации электромобилей для Apple Maps на WWDC 2020. Впоследствии функцию запустили для водителей Ford Mustang Mach-E, а затем Porsche Taycan в начале 2021 года.









С iOS 17 iPhone Apple Maps предлагает настроить желаемую зарядную сеть для вашего электромобиля. Вы можете выбрать среди таких вариантов, как Electrify America, ChargePoint, сеть Supercharger от Tesla и другие. В отличие от обычных приложений, которые могут показать, где вообще есть зарядные станции, Apple Maps будет предлагать только те, которые имеют совместимость с вашим электрокаром.





После выбора сети Apple Maps предоставит информацию о доступности сетей зарядки в режиме реального времени. Он укажет количество общих зарядных мест на конкретной зарядной станции и количество занятых в данный момент.









В зависимости от того, каким электромобилем вы управляете, Apple Maps будет показывать варианты зарядки только совместимую с разъемом вашего автомобиля. Функция находится в стадии разработки, поэтому некоторые данные могут отсутствовать.





В настоящее время эта функция доступна только автомобилям, поддерживающим маршрутизацию электромобилей Apple Maps, то есть Mach-E и Taycan. Однако надеемся, что в этом году будет добавлена поддержка других моделей.





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Источник: 9to5mac