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iOS 17 упростит жизнь владельцев электромобилей

21.08.2023 14 0

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Куда еще влезет Apple для "улучшения" жизни?)


iOS 17 в этом году является совсем малым обновлением, поэтому Apple сосредотачивается на маленьких фишках для упрощения жизни. В этот раз компания решила улучшить жизнь владельцев электрокаров, расширив функционал для них. Начиная с этого года, Apple Maps будет показывать информацию о зарядке в реальном времени и позволит водителям выбирать желаемую сеть зарядных станций.


Apple впервые объявила о поддержке маршрутизации электромобилей для Apple Maps на WWDC 2020. Впоследствии функцию запустили для водителей Ford Mustang Mach-E, а затем Porsche Taycan в начале 2021 года.


iOS 17 упростит жизнь владельцев электромобилей – фото 1


С iOS 17 iPhone Apple Maps предлагает настроить желаемую зарядную сеть для вашего электромобиля. Вы можете выбрать среди таких вариантов, как Electrify America, ChargePoint, сеть Supercharger от Tesla и другие. В отличие от обычных приложений, которые могут показать, где вообще есть зарядные станции, Apple Maps будет предлагать только те, которые имеют совместимость с вашим электрокаром.


После выбора сети Apple Maps предоставит информацию о доступности сетей зарядки в режиме реального времени. Он укажет количество общих зарядных мест на конкретной зарядной станции и количество занятых в данный момент.


iOS 17 упростит жизнь владельцев электромобилей – фото 2


В зависимости от того, каким электромобилем вы управляете, Apple Maps будет показывать варианты зарядки только совместимую с разъемом вашего автомобиля. Функция находится в стадии разработки, поэтому некоторые данные могут отсутствовать.


В настоящее время эта функция доступна только автомобилям, поддерживающим маршрутизацию электромобилей Apple Maps, то есть Mach-E и Taycan. Однако надеемся, что в этом году будет добавлена поддержка других моделей.
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 Источник: 9to5mac

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 21.08.2023
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iOS 17 упростит жизнь владельцев электромобилей