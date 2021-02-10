iOS 18 может стать самым масштабным обновлением в истории Apple – Марк Гурман

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Что готовит Apple для iPhone?

Компания Apple рассматривает iOS 18 как одно из самых больших обновлений мобильной ОС в истории компании. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Марк Гурман.

По его данным, iOS 18 для Apple является "одним из самых амбициозных и масштабных апдейтов". Кроме новых возможностей ИИ операционная система получит еще много других изменений.

Ранее сообщалось, что среди нововведений iOS 18 – обновленный Siri с поддержкой языковых моделей, "умные" чаты в iMessage, усовершенствование Apple Music и прочее.

Также ожидается поддержка RCS сообщений и другие изменения по требованию регуляторов. В целом Apple планирует сделать iOS 18 самым большим обновлением iPhone за всю историю.

Детали новшеств пока неизвестны. Но надеемся, что iOS 18 наконец-то станет большим обновлением для iPhone, потому что уже сколько лет изменения едва заметны. Раскрытие подробностей ожидается WWDC в июне 2024 года.

Источник – bloomberg