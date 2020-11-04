iPhone 12 mini ограничили еще и в скорости беспроводной зарядки

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Apple решили сделать зарядку по MagSafe на iPhone 12 mini еще медленнее, чем она есть.

iPhone 12 mini официально поступит в продажу только 13 ноября, но уже сегодня в Сети можно найти интересные подробности о его зарядке по MagSafe. Эти данные удалось раздобыть благодаря новым документам со страницы поддержки Apple.

Согласно документу, самый маленький из новых iPhone 12 будет ограничен мощностью 12 Вт беспроводной зарядки по сравнению с 15 Вт, которые могут наполнять батарейки в больших iPhone 12.

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Страница поддержки Apple также отмечает, что мощность, передаваемая на iPhone 12, будет варьироваться в зависимости от различных факторов, включая температуру и «захламленность» системы. Apple также рекомендует подключать зарядное устройство MagSafe к совместимому адаптеру и крепко фиксировать его на месте перед тем, как класть на него iPhone.

При снижении мощности с 15 Вт на более крупных моделях iPhone беспроводная зарядка на 12 Вт все же будет заметно быстрее, чем 7,5 Вт, которыми Apple ограничивает iPhone при зарядке с помощью обычных беспроводных аксессуаров на базе Qi. Те, кто ищет самую быструю зарядку, все равно захотят воспользоваться кабелем USB-C на Lightning и привычным адаптером мощностью 20 Вт.

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iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max будут доступны для предзаказа в пятницу, 6 ноября. Окончательно устройства поступят в магазины уже 13 ноября.

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Источник: MacRumors



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