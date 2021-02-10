iPhone 13 не случится, игровой Redmi и фиаско Honor с сервисами Google

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iPhone 14 вместо iPhone 13, китайцы не могут договориться с Google, россыпь игровых смартфонов и как Apple Watch помогли избежать гибели

Неделя выдалась что надо. Не так чтобы было много официальных презентаций и каких-то впечатляющих событий, но жаловаться на отсутствие интересных новостей не приходится. Поэтому давайте без промедления приступим к дайджесту новостей последних трех дней с момента выхода нашего вторничного выпуска.

Одна из главных новостей является слухом и никем официально не подтверждена. Сетевые информаторы заявляют, что Honor так и не удалось договориться с Google, поэтому смартфоны компании так и не получат сервисы, а значит перспективы их популярности на глобальном рынке весьма безрадостные.

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А еще показали рендеры Huawei P50 Pro и исходят они от @OnLeaks. И это не какой-то ноунейм с горы, а проверенный информатор, который уже не раз был точен в прогнозах. Главное в рендерах — основная камера будет большой. Тем временем ребята из SMIC освоили 14-нанометровый процесс и уже замахнулись на 7 нанометров. Что из это выйдет, покажет время. Но у Huawei забрезжила надежда.

Главными новинками недели можно назвать серию игровых смартфонов Asus Rog Phone 5, а также линейку Oppo Find X3, где попытались угодить всем. Геймерские смартфоны — несколько странные аппараты, но в деле их создания тайваньская компания явно преуспела. Новинки вышли злыми и одними из лучших. А вот Oppo явно не стремится сделать свою продукцию массовой, поэтому и «дерет три шкуры» за смартфоны. Которые, кстати, получились интересными, но дорогими.

Возвращаясь к игровым смартфонам скажем, что на этой недели появились подробности о Black Shark 4 и Lenovo Legion Pro 2, где последний готовится побить рекорд по быстрой зарядке. Pixel-фоны не особо жалую на наших просторах, но следить за ними все же интересно. И уже 11 июня должен состояться дебют Pixel 5a.

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Вероятно, в этом году Apple выпустит iPhone 12s, а в следующем выйдет iPhone 14. Причина пропуска цифры 13 банальна и забавна — суеверия по части чертовой дюжины. А еще концерн из Купертино все еще никак не может найти ту компанию, которая проникнется гордостью быть причастной к «самой» Apple и займется производством «яблочного» электрокара. Но при этом сборщик будет оставаться в тени и никоим образом не должен будет выказывать своей причастности к выпуску электромобиля.

Продолжили наблюдать за Samsung, которая увлеклась выпуском выносливых устройств, Galaxy M12 и Galaxy M42 из их числа. А еще в этом году можно ждать выход трех версий фанатского Galaxy S20 FE и рекорда по объему проданных складных мобильников.

У Xiaomi вскоре должны случиться несколько новинок. Так, сегмент флагманов пополнится Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Pro, у Redmi появится свой игровой смартфон и Redmi K40 Pro выйдет на глобальный рынок, но с другими именем. Немножко еще и других новостей — на видео.