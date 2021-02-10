iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max: плавность, мощность и лучшая камера за всю историю Apple

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Как и было обещано, сегодня Apple устроила парад новинок, среди которых серия iPhone 13, состоящая из четырех моделей. Самыми навороченными, дорогими и продвинутыми стали iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Если говорить о сильных сторонах новинок, то производитель акцентировал внимание на миниатюрной «моноброви», мощном чипе, 120-герцовом ProMotion дисплее, увеличенной автономности и камерах.

Дисплеи Super Retina XDR в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max поддерживают переменную частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц и предлагают ту же диагональ, что и предшественники, - 6,1 и 6,7 дюйма, разрешение 2532х1170 и 2778х1284 пикселя соответственно. У них есть выемка, ставшая более компактной, а вот режим Always on Display не смогли реализовать. Смартфоны получили класс защиты IP68, фронталку на 12 Мп, NFC и доступны в четырех цветах: графитовом, золотом, серебряном и голубом.

Аппаратная основа тут ровно такая же как у iPhone 13. Это система на чипе A15 Bionic, чья производительность на 50% больше той, что предлагают процессоры конкурентов. Apple продолжать хранить молчание об объеме оперативки, поэтому остается догадываться, что ее здесь 6 Гб.

Еще одна гордость iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — трехмодульная камера с лидаром. Основной модуль на 12 Мп с апертурой f/1.5 должен повысить качество съемки при слабом освещении благодаря большему датчику, в то время как сверхширокоугольная камера с аналогичным разрешением также должна предложить улучшенные снимки за счет более широкой диафрагмы f/1.8.

Телеобъектив на 12 Мп теперь предлагает 3-кратный зум, что позволяет реализовать 6-кратный оптический зум для всех 3-х камер. Все камеры могут похвастаться ночным режимом, и предложили режим макросъемки для съемки объектов с расстояния всего 2 см. Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика и кинематографический режим (как у iPhone 13) также стали частью характеристик «прошек».

Время автономной работы улучшили: iPhone 13 Pro работает на 1,5 часа дольше, чем iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max - на 2,5 часа проживет дольше, чем iPhone 12 Pro Max на одном заряде. Варианты хранения для iPhone 13 Pro варьируются от 128 Гб до 1 ТБ, и это самый большой объем памяти, который Apple когда-либо предлагала на смартфоне. Производительность 5G-модема также была улучшена за счет поддержки большего количества диапазонов, что, по словам Apple, должно обеспечить лучшее покрытие.

Стоимость iPhone 13 Pro стартует с $999, а iPhone 13 Pro Max - с $1099. Варианты постоянной памяти: 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб и 1 ТБ.

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Источник: 9to5mac