iPhone 14 получит разъем USB 3.0

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И это новый стандарт Lightning

Apple внедрила порт USB Type-C в iPad Pro и добавила разъем в адаптер быстрой зарядки. Но при этом компания не спешит внедрять его в iPhone, продолжая делать ставку на проприетарный разъем Lightning. Есть немало тех, кто считает, что Apple пора прощаться с этим портом. Но, увы, не в этом году. Пришло сообщение, все модели серии iPhone 14 получат Lightning, который обновят до стандарта USB 3.0.

Об этом с широкой аудиторией поделилось издание iDrop News. Считается, что с приходом USB 3.0 обладатели новеньких iPhone смогут гораздо быстрее передавать файлы и данные со смартфона на компьютер. Обещанная пропускная способность должна составить 4,8 Гбит/с. И вроде бы все неплохо и в своей новой версии Lightning выглядит вполне жизнеспособным разъемом, но все же наверняка будут те, кто задастся вопросом: почему не USB Type-С?

Источник считает, что дело все в деньгах или алчности Apple. Сейчас компания неплохо зарабатывает на лицензионных отчислениях, которые она получает с каждого производимого аксессуара с разъемом Lightning. Это солидные суммы, отказываться от которых компания не намерена. И делать это она будет до тех пор, пока порт для зарядки не исчезнет в iPhone и устройства не переведут полностью на беспроводную зарядку.

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Источник: idropnews