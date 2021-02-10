iPhone 15 Pro Max станет рекордсменом в дисциплине тончайшие рамки

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После соревнований за самую быструю зарядку началась новая гонка.

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о будущих смартфонах линейки iPhone 15. В этот раз информация касается толщины рамок вокруг дисплея.

iPhone 15 Pro Max установит рекорд по толщине рамок – она составит всего 1,55 мм. Для сравнения, у текущего iPhone 14 Pro Max толщина рамок составляет 2,17 мм, у Galaxy 22 и S23 – около 1,95 мм. При этом текущий рекорд принадлежит Xiaomi 13 с толщиной 1,81 мм.

Интересно, что инсайдер не упоминает такой смартфон как OnePlus Ace 2V, который анонсировали в начале месяца. Заявленная толщина нижней рамки у него, по словам изготовителя, составляет 1.46мм. То ли китайцы нам снова немного приврали и по факту рамки толще, чем указывается, или Ice Universe сравнивал лишь флагманские модели в своих рейтингах толщины рамок.

Кстати Meizu 20 Pro, который можно считать настоящим флагманом, заочно эту борьбу проиграл яблочным смартфонам, заявленная толщина рамок у него будет на 0.02 мм больше, а именно 1.57 мм, но почти на пол года он может стать чемпионом. Несмотря на все прогресс в iPhone очень неплох, раньше они и в помине не были лидерами в соотношении дисплея к корпусу.

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Источник: twitter