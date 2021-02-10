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iPhone 15 Pro и 15 Pro Max столкнулись с производственными проблемами, в этот раз дефицит будет не искусственный

21.07.2023 92 0

Снова очереди за новеньким iPhone

Источники, приближенные к производственным цепочкам, утверждают, что Apple столкнулась с производственными проблемами и смартфоны iPhone 15 Pro и Pro Max могут оказаться в дефиците после анонса.

 

Apple и ее поставщики столкнулись с проблемами при внедрении «нового производственного процесса», который позволит будущим iPhone 15 Pro и Pro Max иметь больше экранов, чем у предыдущих моделей смартфонов, о чем сообщает The Information со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

 

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max столкнулись с производственными проблемами, в этот раз дефицит будет не искусственный – фото 1

 

Производственный процесс позволяет Apple создавать iPhone с большими экранами, не увеличивая само устройство. Один из источников сообщил, что экраны LG Display не прошли тесты на надежность при производстве.

Эти проблемы могут заставить Apple выпустить свои iPhone 15 Pro и Pro Max меньшим тиражом, чем ожидалось, и дефицит может продолжаться вплоть до рождественских праздников.

 

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max столкнулись с производственными проблемами, в этот раз дефицит будет не искусственный – фото 2

 

Сообщается, что проблемы с производством особенно сильно отразятся на модели Pro Max, дефицит которой будет более серьезным.

 

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Источник: theinformation

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 21.07.2023
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iPhone 15 Pro и 15 Pro Max столкнулись с производственными проблемами, в этот раз дефицит будет не искусственный