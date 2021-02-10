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маркетинг такой маркетинг

Мы уже привыкли к тому, что сначала фишки появляются на продвинутой версии iPhone, а только потом на базовой, но в этом году Apple нас вроде бы обманула.

В прошлые годы Apple сначала обкатывала фишки камеры на Pro модели, как это было с 12 и 13 Pro Max, а затем добавляла их в следующую базовую модель, как вот в прошлом году камера iPhone 13 Pro перекочевала в iPhone 14, однако не в этом году.

Если смотреть невнимательно, можно увидеть главное, что нужно маркетологам – 48 Мп. Однако, если посмотреть сравнение с iPhone 14 Pro можно увидеть, что размер одного объединенного пикселя 2 мкм, в то время как у iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro – 2.44, то есть они оставили Sony IMX 803 в iPhone 15 Pro, а основную камеру для iPhone 15 сделали новую, более слабую, чем у iPhone 14 Pro

Если посчитать количество мегапикселей и их размер в iPhone 15 – сенсор камеры выходит 1/1.56 при условии, если техпроцесс остался на том же уровне. Напомним, что у iPhone 14 Pro размер основного сенсора камеры 1/1.3. Однако в iPhone 15 решили это немного компенсировать за счет диафрагмы: она в младшей версии f1.6 против f1.79 у iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro.

Итак, будет интересно посмотреть, сильно ли отличается камера iPhone 15 и iPhone 14 Pro, учитывая, что для новой серии iPhone всегда дают обновленные алгоритмы камеры, как это было и с iPhone 14, который снимал лучше чем iPhone 13 Pro при условии одинакового процессора и сенсора камеры.