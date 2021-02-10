iPhone 16 Pro, возможно, получит уменьшенный Dynamic Island – так это же Android!

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Это как android!

Появились новые концепт-рендеры смартфона iPhone 16 Pro от издания AppleTrack в сотрудничестве с ConceptCentral. На изображениях видно главное отличие от предшественника iPhone 15 Pro – гораздо меньший Dynamic Island.

По слухам, Apple удалось скрыть большинство компонентов для распознавания лиц Face ID под панелью OLED. Все аналитики до этого говорили, что это не будет возможным до 2025 года, однако, возможно компания и сможет опередить время, но советую относиться к этому со здоровым скептицизмом, зная консервативность компании.

Также ожидается, что Apple в новой модели добавит новую кнопку управления камерой с правой стороны, а существующие кнопки получат тактильный отклик. Диагонали экранов обеих моделей Pro увеличатся на 0,2 дюйма.

Между тем, аналитик Мин-Чи Куо рассказал об обновлении камер. Вместо 12 Мп ультраширокоугольной камеры будет установлено 48 Мп с большим сенсором. А вот фронталка, как мы недавно сообщали , обновится в 17-й серии iPhone.

Источник - appletrack