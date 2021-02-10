Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • iPhone 16 Pro, возможно, получит уменьшенный Dynamic Island – так это же Android!

iPhone 16 Pro, возможно, получит уменьшенный Dynamic Island – так это же Android!

05.01.2024 139 0

Это как android!

Появились новые концепт-рендеры смартфона iPhone 16 Pro от издания AppleTrack в сотрудничестве с ConceptCentral. На изображениях видно главное отличие от предшественника iPhone 15 Pro – гораздо меньший Dynamic Island.

iPhone 16 Pro, возможно, получит уменьшенный Dynamic Island – так это же Android! – фото 1

По слухам, Apple удалось скрыть большинство компонентов для распознавания лиц Face ID под панелью OLED. Все аналитики до этого говорили, что это не будет возможным до 2025 года, однако, возможно компания и сможет опередить время, но советую относиться к этому со здоровым скептицизмом, зная консервативность компании.

Также ожидается, что Apple в новой модели добавит новую кнопку управления камерой с правой стороны, а существующие кнопки получат тактильный отклик. Диагонали экранов обеих моделей Pro увеличатся на 0,2 дюйма.

iPhone 16 Pro, возможно, получит уменьшенный Dynamic Island – так это же Android! – фото 2

Между тем, аналитик Мин-Чи Куо рассказал об обновлении камер. Вместо 12 Мп ультраширокоугольной камеры будет установлено 48 Мп с большим сенсором. А вот фронталка, как мы недавно сообщали , обновится в 17-й серии iPhone.

Источник - appletrack

Автор: Andrii S. Дата публикации: 05.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
iPhone 16 Pro, возможно, получит уменьшенный Dynamic Island – так это же Android!