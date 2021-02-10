iPhone 17 получит новую селфи-камеру, а вот iPhone 16 подождет

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Фронталка нового уровня

Apple планирует серьезно улучшить фронтальную камеру в будущей модели iPhone 17, которая выйдет в 2025 году – последний раз ее обновляли в iPhone 14, добавив автофокус и новый сенсор.

По данным аналитика Мин-Чи Куо, новая фронталка получит датчик 24 Мп вместо текущих 12 Мп, а также объектив с 6 линзами вместо 5. Это позволит поднять качество селфи и видеозвонков на совершенно новый уровень.

Однако подобная модернизация обойдется Apple достаточно дорого. По прогнозам, стоимость 6-линзового объектива для фронталки вырастет на 100-120% по сравнению с текущим. Но компания готова пойти на такие расходы, чтобы удовлетворить спрос пользователей на лучшее качество селфи.

Между тем основная камера iPhone 17 Pro ожидаемо получит сенсор 48 Мп. А о модели с 10-кратным оптическим зумом пока ничего не известно.

Поэтому фанатам селфи и стримов стоит ждать в следующем году, ведь iPhone 17 существенно расширит возможности фронтальной камеры.

Источник – medium