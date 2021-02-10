iPhone SE 3: когда ждать и что предложит

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Авторитетный источник назвал время выхода iPhone SE 3

Рецепт создания моделей iPhone SE прост: максимально упростить текущий флагманский iPhone, дать экран с небольшой диагональю, но при этом сохранить фишку в виде максимальной производительности. Задача «бюджетного» айфона предельно проста — удержание доли на рынке смартфонов и попытка стимулировать миграцию с Android на iOS. Эту же цель компания будет преследовать и выпуском iPhone SE 3.

Его представят весной этого года, как и предшественников. С таким заявлением выступил журналист Bloomberg Марк Гурман, который весьма точен в своих прогнозах. Если Apple ничего не помешает, и пандемия вновь не вмешается в ситуацию на рынке, то iPhone SE 3 должны представить в марте или апреле нынешнего года. Среди прочего источник сообщил, что конференция WWDC 2022 для разработчиков вновь пройдет в онлайн-формате, возвращаться в оффлайн Apple не будет спешить.

При создании iPhone SE 3 компания сделала ставку исключительно на лояльную аудиторию или тех, кто жаждет за недорого приобрести смартфон с логотипом надкусанного яблока. И при этом Apple ждет от них безусловного обожания и того, что ей удастся «скормить» им устаревший дизайн iPhone 8, который вышел еще в 2017 году. Обновление внешнего облика решено отложить на пару лет.

От iPhone SE 3 ждут 4,7-дюймовый дисплей разрешением HD, чипсет Apple A15 Bionic, поддержку 5G, 3 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, камеру на 12 Мп и аккумуляторную батарею емкостью 1821 мАч. Что касается цены, то ожидается, что она останется на прежнем уровне — $400.

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Источник: applesfera﻿