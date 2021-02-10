iPhone SE 3 залет по полной, Xiaomi 12 сделает всех и как слили Galaxy S22 Ultra

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Середина недели — отличный повод оглянуться назад и посмотреть, что интересного произошло в мире технологий за прошедшие дни. Давайте освежим в памяти прошедшие события и появившиеся слухи, чтобы понять, что нас ждет в будущем и какое влияние они окажут на индустрию в будущем.

Начнем с того, что в Китае усугубляется энергетический кризис, который стал причиной остановки ряда фабрик и заводов. Дефицит электроэнергии скажется на выпуске электроники и, как следствие, приведет к ее нехватке и удорожанию.

Скептики уже давно похоронили Huawei и ее будущее видится им в мрачных тонах. Но сама компания барахтается и цепляется за любую возможность выпускать смартфоны. Таким временным решением стал перевод устройств компании на 4G-чипы Qualcomm. Специально для Huawei чипмейкер выпустит Snapdragon 898 без поддержки 5G-сетей.

На следующей неделе ждем анонс Pixel 6 и Pixel 6 Pro, о которых известно практически все. Успели даже выпустить ролик с демонстрацией сборки и «внутренностей» одной из новинок. А вот с предстоящим выходом смарт-часов Pixel царит неопределенность. Одни говорят, что компания вот-вот их представит, а другие уверяют, что анонс не в этом году.

Особенно усердствуют инсайдеры и по части слива подробностей о Samsung Galaxy S22 Ultra, который будет выделяться причудливым исполнением камеры. Сам же южнокорейский гигант успел получить патент на двухсторонний сканер отпечатков пальцев для складных устройств.

Стремление догнать и перегнать толкают Realme на безрассудные поступки и попытки переплюнуть по части количества новинок «саму» Xiaomi. В октябре компания не оставит нас без новинок, среди которых должны быть Realme GT Neo 2T и Realme Q3s, а также TV Stick.

Apple тем временем кинула первых заказчиков Watch 6 Series, отложив поставки смарт-часов до декабря. Фанатичная борьба за экологию привела к тому, что в iPhone 13 антенны выполнены из переработанного пластика. Только вот беда — они не способны обеспечить стабильность связи.

Xiaomi же работает над новым поколением флагманов — Xiaomi 12. Уже говорят о том, что он получит тонкий керамический корпус, отличный дисплей, батарейку на 5000 мАч и Snapdragon 898. В этом месяце также может состояться премьера Redmi Note 11 Pro с 120-ваттной зарядкой. С заявкой на интригу недели промелькнула новость, что в MIUI случится раскол. Прошивка для Redmi будет отличаться от таковой для устройств Xiaomi. Эти и другие новости — на видео. Приятного просмотра!