iPhone SE 4: Плод спекуляций по дизайну и функциям

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Фишки с iPhone 15 в iPhone SE 4

Четвертое поколение iPhone SE готовится к выпуску с рядом новых возможностей, передаваемых с моделей как iPhone 14, так и iPhone 15 Pro. Известный инсайдер с фамилией "Unknownz21" поделился деталями спецификаций самого дешевого iPhone.





iPhone SE 4 будет базироваться на дизайне iPhone 14 и должен получить 6,1-дюймовый OLED-дисплей, что является значительным обновлением относительно текущих LCD-экранов в SE линейке. Особенность заключается в использовании порта USB Type-C вместо разъема Lightning. Также предполагается использование технологии Face ID, развеивающей предыдущие спекуляции о возможном сохранении кнопки Touch ID.









Возможно, наиболее яркой новинкой станет внедрение кнопки действий, аналогичной появившейся в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Эта особенность должна отличать iPhone SE 4 от других моделей, поскольку iPhone 15 и iPhone 15 Plus, вероятно, не будут оборудованы этой функцией. Также новый iPhone будет иметь одну заднюю камеру, напоминающую предыдущую модель.





Производители, очевидно, соперничают за контракт на поставку OLED-панелей для iPhone SE 4, что может свидетельствовать о значительном улучшении качества экрана. Кроме того, ожидается наличие встроенного 5G-модема от Apple, долгожданного решения.





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Источник: gizmochina



