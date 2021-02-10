iPhone SE 4 таки получится! Нас ожидает современный дизайн и начинка

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Apple перенесла релиз своего бюджетного смартфона, а не похоронила линейку полностью, как считалось ранее.

В январе этого года известный инсайдер Ming-Chi Kuo сообщил, что Iphone SE этой весной не анонсируют и многие решили что это окончательный конец бюджетных смартфонов бренда. Но вчера Ming-Chi Kuo написал, что Apple не отказалась полностью от этой линейки, а просто взяла перерыв в один год и решила немного переосмыслить его концепцию. За основу модели согласно слухам должен был лечь Iphone XR, чтобы наконец отказаться от устаревшего дизайна с кнопкой и огромными рамками сверху и снизу. Но инженеры по купертино решили пойти дальше и за основу будущей бюджетки взять Iphone 14.

Iphone SE4 прочат OLED дисплей с диагональю 6.1 дюйма. Относительно других характеристик пока нет информации. Но известно, что смартфон может стать тестовым полигоном для собственных 5G модемов компании. Apple уже давно пытается избавиться от зависимости от модемов Qualcomm и разрабатывает собственные чипы для связи. Iphone SE получит модем поддерживающий 5G с частотами до 6 ГГц и если не будет явных замечаний к его работе, то впоследствии модем собственного производства получат iPad и Apple Watch.

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Источник: mingchikuo