iPhone SE 4, по слухам, будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, а также Face ID, USB-C, 48-мегапиксельную камеру и кнопку Action Button – MacRumors

151

Сможет ли Apple сделать крутой "бюджетный" iPhone?

Многие ожидают, что iPhone SE 4 выйдет в 2025 году. SE или Special Edition – это специальная версия смартфона, с упрощенным дизайном и характеристиками по умеренной цене, поэтому это очень важный телефон для компании.

Недавно, по слухам, обнародованным MacRumors, стало известно, что iPhone SE 4 может иметь дизайн, похожий на iPhone 14, с функцией Face ID и портом USB-C. Если это окажется правдой, смартфон станет непобедимым "ТОП за свои деньги".

В сообщении утверждается, что Apple разрабатывает новый iPhone SE с модифицированной версией корпуса iPhone 14. Это означает, что новый iPhone SE будет иметь 6,1-дюймовый дисплей и вырез для системы камер TrueDepth, используемой для Face ID.

По слухам, iPhone SE 4 будет весить 165 граммов, что на 6 граммов меньше, чем iPhone 14. Вот размеры и вес iPhone 14 и iPhone SE 3 для сравнения (по данным MacRumors):

iPhone 14: 146,7 мм x 71,5 мм x 7,80 мм, 172 грамма

iPhone SE: 138,4 мм x 67,3 мм x 7,3 мм, 144 грамма

Отличительной особенностью iPhone 14 и iPhone SE должны стать объективы камер. По слухам, iPhone SE 4 будет иметь один задний объектив, в то время как iPhone 14 имеет два задних объектива. Правда, это скорее всего будет флагманский 48-мегапиксельный объектив основной камеры, соответствующий объективу основной камеры базовой модели iPhone 15. Также ходят слухи, что в нем будет кнопка Action Button с iPhone 15 Pro - настраиваемая кнопка, которую можно запрограммировать для выполнения различных задач.

Если слухи верны, iPhone SE 4 станет значительным обновлением по сравнению с текущим iPhone SE, который имеет меньший 4,7-дюймовый дисплей с датчиком Touch ID и дизайн iPhone 8. iPhone SE 4 также станет первой моделью iPhone SE с портом USB-C , что выровняет его с остальной линейкой iPhone.

Источник: macrumors