iPhone Tap to Pay станет раем для предпринимателей - сервис запущен в Украине, как использовать, какие банки доступны
Ждем в моно
Компания Apple давно уже запустила функцию Tap to Pay на iPhone во всем мире, однако в Украину она добралась только сейчас – фишка позволит украинским предпринимателям, малому и крупному бизнесу использовать iPhone как платежный терминал.
Услуга доступна клиентам ПриватБанка – крупнейшего банка в стране, возможно таким образом отток бизнеса в монобанк немного остановится. Для начала работы достаточно загрузить приложение Terminal из App Store и пройти быструю регистрацию – поддерживаются все iPhone, начиная с iPhone XR и XS.
После этого, чтобы принять оплату, продавцу нужно только открыть приложение, ввести сумму покупки и приблизить iPhone к устройству клиента, поддерживающему бесконтактные платежи.
Tap to Pay на iPhone поддерживает оплату через Apple Pay, бесконтактные карты и другие цифровые кошельки. Приложение Terminal также фиксирует транзакции и генерирует отчетность.
Таким образом, украинские предприниматели получили удобный и безопасный способ принимать оплату только с помощью iPhone. Это поможет малому и среднему бизнесу развиваться и экономить на отдельных платежных терминалах.
Источник - приват24