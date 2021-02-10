iPhone Tap to Pay станет раем для предпринимателей – сервис запущен в Украине, как использовать, какие банки доступны

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Ждем в моно

Компания Apple давно уже запустила функцию Tap to Pay на iPhone во всем мире, однако в Украину она добралась только сейчас – фишка позволит украинским предпринимателям, малому и крупному бизнесу использовать iPhone как платежный терминал.

Услуга доступна клиентам ПриватБанка – крупнейшего банка в стране, возможно таким образом отток бизнеса в монобанк немного остановится. Для начала работы достаточно загрузить приложение Terminal из App Store и пройти быструю регистрацию – поддерживаются все iPhone, начиная с iPhone XR и XS.

После этого, чтобы принять оплату, продавцу нужно только открыть приложение, ввести сумму покупки и приблизить iPhone к устройству клиента, поддерживающему бесконтактные платежи.

Tap to Pay на iPhone поддерживает оплату через Apple Pay, бесконтактные карты и другие цифровые кошельки. Приложение Terminal также фиксирует транзакции и генерирует отчетность.

Таким образом, украинские предприниматели получили удобный и безопасный способ принимать оплату только с помощью iPhone. Это поможет малому и среднему бизнесу развиваться и экономить на отдельных платежных терминалах.

Источник - приват24