iPhone выдержал падение с самолета с высоты 5 км и остался невредимым

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Невероятное везение или качество от Apple?

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX, вылетавший из Портленда, внезапно потерял часть фюзеляжа на высоте почти 5 км. И вот сенсация – один из выпавших из салона айфонов был найден совершенно невредимым.

Находку сделал гейм-дизайнер Шон Бейтс во время прогулки. На экране айфона отображалась багажная квитанция именно по этому несчастному рейсу авиакомпании Alaska Airlines. Единственное повреждение – оборванный кабель питания. Остальные телефоны, включая стекло экрана, остались целыми. Вроде бы 16-тысячного путешествия сверху вниз и не было.

Представители Национального совета по безопасности на транспорте подтвердили, что нашли один смартфон на обочине дороги. Его и другой телефон будет передан пассажирам рейса. Как айфон выдержал такое жесткое падение – непонятно. Однако понятно одно – рекламы Ceramic Shield скоро станет гораздо больше.

Что скажете, уважаемые читатели – это чудо уцелевшего iPhone или все же вопрос качества? Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях!

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