iPhone X с USB Type-C в продаже, крутая MIUI 13 и почему ты захочешь новый флагман Realme

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Тем, кто хочет быть в курсе событий в мире технологий, мы предлагаем свежий выпуск новостей. Стив Возняк раскритиковал iPhone 13, Realme привезет в Европу планшет с чипом Qualcomm, Xiaomi скоро представит Xiaomi 12, а энтузиаст может неплохо заработать на iPhone с портом USB Type-C.

В очередной раз есть повод для нытья, что неделя выдалась не самой интересной на новости. Наблюдается тишь и благодать, но все же кое-что любопытное случается. Так, например, в США вспомнили, что давно они не демонстрировали рьяную борьбу за интересы национальной безопасности. Новая инициатива — демонтаж и утилизация оборудования ZTE и Huawei, которое ранее успели закупить мелкие американские сотовые операторы.

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На этой неделе энтузиасты и блогеры продолжили изучать новенькие Pixel-фоны. Нашелся очередной повод бросить камень в «огород» новинок. Удалось установить, что в режиме 60 Гц Google Pixel 6 Pro потребляет больше энергии, чем при 120 Гц.

Китайская компания Realme сообщила, что она созрела для того, чтобы показать настоящий флагман. Она представит его в начале следующего года и стоить он будет в районе $800. А еще компания преподнесет сюрприз европейским потребителям, предложив им Realme Pad не с чипом Helio G80, а Snapdragon 870.

Пользователи, которые успели накатить MacOS на свои ноутбуки, продолжают делиться впечатлениями об операционной системе. И не всегда в положительном ключе. Были обнаружены новые проблемы, которые портят впечатление от работы системы. Пока Apple упирается установке порта USB Type-C в своих iPhone, кому-то удается на этом зарабатывать. Причем весьма недурственно. Энтузиасту, который вживил порт USB Type-C в iPhone X предлагают за него $100100. И это может быть не предел, торги еще идут.

По теме Xiaomi можем лишь рассказать о том, что до выхода Xiaomi 12 рукой подать, MIUI 13 тоже должны показать до конца года и компания всерьез рассчитывает взойти на вершину Олимпа смартфоностроения в течение 3-х лет. Из интересного — компания представила новое поколение системы жидкостного охлаждения. В теории все выглядит круто, а вот эффективность ее проверим в следующем году на одном из флагманов с топовой платформой Qualcomm. Эти и другие новости — в ролике. Приятного просмотра!