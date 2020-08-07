iQOO 5: раскрыта тайна еще одного параметра 120

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Чем будет хорош iQOO 5? Производитель активно форсит тему наличия в смартфоне быстрой 120-ваттной зарядки. И сертификация новинки в китайском центре 3С только подтверждает эту информацию. Но не только возможностью быстрой «дозаправки» будет интересна новинка. Новые тизеры раскрывают еще ряд подробностей о ней.

Так, промо-плакаты указывают на поддержку Hi-Res Audio и на наличие стереодинамиков. И на постере начертано значение 120 дБ. Похоже, что тайна третьего параметра, который может характеризоваться цифрой 120, открыта. Напомним, что ранее компания выпустила тизер, который строился вокруг числа 120, и таких цифр было три на плакате. Не сложно было догадаться, что таким образом компания намекнула на частоту обновления и мощность быстрой зарядки, а вот какой еще третий параметр можно будет характеризовать цифрой 120, оставалось загадкой.

Тогда многие начали строить догадки, что речь может идти об угле обзора широкоугольной камеры или цифровом зуме. Но все оказалось прозаичнее — 120 дБ громкость звучания стереодинамиков iQOO 5.

Смартфон предложит AMOLED-дисплей с круглым отверстием под фронталку, флагманский чип от Qualcomm, оперативку стандарта LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1. Представят его 17 августа.

Источник: mydrivers