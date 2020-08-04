iQOO 5: три раза по 120

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Сегодня суббренд Vivo — iQOO объявил, что 17 августа в Китае он устроит презентацию своей очередной новинки. Ею станет iQOO 5, который придет на смену топовому игровому смартфону iQOO 3. В преддверии анонса компания опубликовала тизер, которым намекает на три характерные черты устройства и все они имеют значение 120.

Первый с самой мощной зарядкой

Ожидается, что iQOO 5 станет первым коммерческим аппаратом на рынке с поддержкой ультрабыстрой зарядки мощностью 120 Вт. Напомним, что в прошлом месяце суббренд Vivo первым среди «дочек» BBK представил новую технологию быстрой зарядки, которая позволяет всего за 15 минут полностью зарядить батарейку емкостью 4000 мАч, а 5 минут достаточно, чтобы обеспечить пополнение энергии на 50%.

Чем еще будут впечатлять

С большой долей вероятности производитель также намекает на то, что новинка получит дисплей с частотой обновления 120 Гц. Скорее всего, предпочтение будет отдано AMOLED-матрице с встроенным в нее сканером отпечатков пальцев. По слухам, ее разрешение составит FullHD+ и будет отверстие под фронталку.

Что касается третьей особенности iQOO, которая получила значение 120, то это может быть угол обзора широкоугольного датчика или, возможно, компания замахнется на 120-кратный зум. Китайцы любят бравировать и впечатлять цифрами, поэтому не исключено, что они вполне могут замахнуться на рекорд по части цифрового зума.

Учитывая флагманский статус iQOO 5, с большей долей вероятности он получит платформу Snapdragon 865+, оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1.

Источник: weibo