Итоги 2021 года: кто в лидерах рынка смартфонов

496

Пандемия продолжает свое шествие по планете, продолжая оказывать влияние на технологический сектор. Но кризис и дефицит компонентов хоть и оказал влияние на индустрию, но она продолжила восстанавливаться и зафиксирован рост продаж. К такому выводу пришли специалисты International Data Corporation (IDC), проанализировав рынок смартфонов за весь 2021 год и четвертый квартал прошлого года.

В период с октября по декабрь 2021 года в мире было продано 362,4 млн трубок против 374,3 млн годом ранее. Лидером стала Apple, которая контролировала 23,4% рынка мобильных устройств. В количественном выражении это 84,9 млн проданных iPhone. С солидным отставанием второй идет Samsung, которая сумела реализовать 68,9 млн смартфонов в четвертом квартале, и ее доля составила 19%.

Третьей стала Xiaomi с 45 млн проданных смартфонов и долей рынка 12,4%. В топ-5 сумели пробиться Oppo и Vivo, а их доля оценивается в 8,3% и 7,8% соответственно.

По итогам работы за весь 2021 год, продажи смартфонов выросли на 5,7%. Всего было реализовано 1,35 млрд единиц против 1,28 млрд годом ранее. Титул крупнейшего производителя смартфонов сумела сохранить Samsung с долей 20,1% и 272 млн проданных мобильников. Второй стала Apple с результатом 17,4% и 235,7 млн реализованных iPhone, третье место досталось Xiaomi — 14,1%, которая росла активнее прочих компаний — рост 29,3%.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: idc