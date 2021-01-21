Изображения Sony Xperia 10 III: традиционализм в почете

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Дизайн-код последних смартфонов Sony останется неизменным и в Sony Xperia 10 III

Из года в год эксперты, аналитики и обычные пользователи рассуждают на тему о том, что Sony уже не та и пора бы ей прикрыть производство мобильных устройств. Но компания не сдается и продолжает гнуть свою линию, которая многим кажется странной и сродни утопии. Со своей стороны, Sony не реагирует на комментарии злопыхателей и продолжает создават новинки.

В феврале состоится ежегодная выставка MWC, которая уже давно стала традиционным местом презентации новинок от Sony. Какие новые аппараты она планирует показать на этот раз, достоверно неизвестно. Среди дебютантов может быть Sony Xperia 10 III и благодаря известному поставщику утечек @OnLeaks мы можем взглянуть на эту модель.

В плане экстерьера — без сюрпризов. Широкоформатный дисплей с соотношением сторон 21:9 и отступы на торцах. Габариты корпуса Sony Xperia 10 III составили 154,4х68,4х8,3 мм и на тыльной стороне установили вертикальную тройную камеру. По слухам, предпочтение отдадут датчикам 12 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 8 Мп (телеобъектив).

Традиционно для смартфонов Sony предложили боковой сканер отпечатков пальцев, есть фронтальные стереодинамики и 3,5 мм разъем для наушников. К сожалению, по части железа нет никаких подробностей.

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Источник: phonearena