Известно имя первенца с Dimensity 1200 — Realme GT Neo
Realme GT Neo будет первым смартфоном с флагманским чипом Dimensity 1200
Усилия MediaTek не прошли даром и в прошлом году она оказалась в авангарде чипмейкеров, обойдя Qualcomm. Своим успехом компания обязана линейке Dimensity, которая получилась на удивление удачной. В начале нынешнего года MediaTek представила два многообещающих чипа Dimensity 1100 и Dimensity 1200. Первый из процессоров уже дебютировал в Vivo S9, а вот второму еще предстоит выйти на рынок.
О своем желании выпустить смартфон с Dimensity 1200 уже заявила компания Redmi и при этом она называет свой будущий аппарат с ним на борту не иначе как игровым. А буквально вчера по сети разлетелась новость, что впервые за свою историю OnePlus выпустит смартфон не с чипом Qualcomm, а предпочтет Dimensity 1200. И этим первенцем должен стать OnePlus Nord 2.
По информации же известного сетевого информатора Digital Chat Station уже известно, какой смартфон первым предложит новый чип от MediaTek. Им станет Realme GT Neo — упрощенная версия Realme GT, который дебютировал вчера. А вот когда состоится премьера смартфона, информатор не называет.
Напомним, что Dimensity 1200 — это процессор, созданным с применением норм 6-нанометрового техпроцесса, обладает 8 вычислительными ядрами в конфигурации «1+3+4». Первые два кластера занимают ядра Cortex-A78, а в третий вошли ядра Cortex-A55. Имеется видеоускоритель Mali-G77 MC9, заявлена поддержка дисплеев с частотой обновления до 168 Гц, оперативной памяти до 16 Гб LPDDR4x, флеш-памяти UFS 3.1 и камеры разрешением 108 Мп.
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Источник: twitter
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