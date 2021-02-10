Известно имя первенца с Dimensity 1200 — Realme GT Neo

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Realme GT Neo будет первым смартфоном с флагманским чипом Dimensity 1200

Усилия MediaTek не прошли даром и в прошлом году она оказалась в авангарде чипмейкеров, обойдя Qualcomm. Своим успехом компания обязана линейке Dimensity, которая получилась на удивление удачной. В начале нынешнего года MediaTek представила два многообещающих чипа Dimensity 1100 и Dimensity 1200. Первый из процессоров уже дебютировал в Vivo S9, а вот второму еще предстоит выйти на рынок.

О своем желании выпустить смартфон с Dimensity 1200 уже заявила компания Redmi и при этом она называет свой будущий аппарат с ним на борту не иначе как игровым. А буквально вчера по сети разлетелась новость, что впервые за свою историю OnePlus выпустит смартфон не с чипом Qualcomm, а предпочтет Dimensity 1200. И этим первенцем должен стать OnePlus Nord 2.

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По информации же известного сетевого информатора Digital Chat Station уже известно, какой смартфон первым предложит новый чип от MediaTek. Им станет Realme GT Neo — упрощенная версия Realme GT, который дебютировал вчера. А вот когда состоится премьера смартфона, информатор не называет.

Напомним, что Dimensity 1200 — это процессор, созданным с применением норм 6-нанометрового техпроцесса, обладает 8 вычислительными ядрами в конфигурации «1+3+4». Первые два кластера занимают ядра Cortex-A78, а в третий вошли ядра Cortex-A55. Имеется видеоускоритель Mali-G77 MC9, заявлена поддержка дисплеев с частотой обновления до 168 Гц, оперативной памяти до 16 Гб LPDDR4x, флеш-памяти UFS 3.1 и камеры разрешением 108 Мп.

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Источник: twitter