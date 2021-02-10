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Скрытые заметки на Xiaomi позволяют пользователям хранить конфиденциальную информацию в безопасности. Вы можете защитить паролем важную текстовую запись и просмотреть ее в любой момент. Давайте подробнее узнаем, как создавать и где находить скрытые заметки на смартфонах Сяоми и Редми.

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Как создать и скрыть заметки

Сначала нужно просто создать обычную заметку. Для этого находим ярлык приложения на рабочем столе или делаем свайп вправо, чтобы открыть ленту виджетов. Нам нужна иконка «Заметки».

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В нижнем правом углу кликаем по большому плюсу и печатаем необходимый текст. Запись можно дополнить звуковым сообщением, картинкой и списком задач (to-do list). Также на выбор предоставляется множество заставок для заднего фона и выбор стиля текста (жирное выделение, курсив, подчеркивание, выравнивание по центру или правому краю).

После того, как пометка создана, ее нужно скрыть от посторонних глаз. Есть два способа:

1.﻿Первый способ: возвращаемся на главный экран приложения и зажимаем нужный файл, пока не появится крошечная галочка. Внизу должно высветиться дополнительное меню, в котором кликаем «Скрыть». Теперь нажимаем по голубой кнопке «Задать пароль». Создаем графический ключ и жмем «Далее». По желанию привязываем заметку к Mi аккаунту. Это позволит восстановить доступ к пометкам, если вы забудете графический пароль.





2.Второй способ: открываем заметку и тапаем по троеточию в правом верхнем углу. Выбираем «Скрыть». Далее выполняем вышеуказанные действия: создаем защитный ключ и подтверждаем его.





Обратите внимание! Нельзя создавать разные пароли для конкретных заметок. Системой предусмотрен общий графический ключ. Вводить его нужно только при создании первой записи. В последующие разы пометка просто скрывается без подтверждения.

Где найти скрытые заметки

Разумеется, скрытые файлы не отображаются на стартовой странице приложения. Чтобы получить к ним доступ, сделайте длинный свайп вниз. Должно появиться сообщение: «Отпустите, чтобы открыть личную папку». Далее введите защиту, и вы увидите скрытые заметки на Xiaomi.

Если забыли пароль, тапните внизу экрана по строке «Забыли ключ?». После ввода пароля от Mi-аккаунта появится возможность сбросить графическую комбинацию.

Восстановление удаленных заметок

Случаются неприятные ситуации, когда пользователь случайно удаляет важную пометку. Устранить данную неприятность очень легко, но обязательным условием является синхронизация с облачным хранилищем. В настройках открываем «Mi аккаунт» — «Xiaomi Cloud» и выставляем галочку напротив строки «Заметки». Теперь ваши текстовые сообщения будут синхронизироваться в автоматическом режиме.

Через телефон

В смартфоне можно быстро восстановить пометки:

﻿1.Открываем «Настройки» и переходим в пункт «Mi аккаунт».





2.Пролистываем страницу до вкладки «Сервисы» — «XiaomiCloud».





3.Заходим в пункт «Корзина» — «Заметки».









4.Делаем длительный тап по нужной заметке и нажимаем «Восстановить». Готово, процедура займет всего несколько секунд.









С помощью компьютера

﻿1.На ПК открываем официальный сайт с Ми Клаудом, перейдя по ссылке https://i.mi.com.





2.Нажимаем «Войти через Mi-аккаунт» и авторизуемся.

3.Заходим во вкладку «Заметки». На левой боковой панели открываем «Удаленные заметки».









4.Высветятся все удаленные пометки. Для восстановления кликаем по большой стрелке. Чтобы окончательно удалить сообщение, тапаем по изображению корзины.

Мы рассказали, где находятся скрытые заметки на Xiaomi, как их создать, найти и восстановить. Надеемся, что наша статья оказалась полезной. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях.