Как открыть крышку телефона Xiaomi

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Рассмотрим пошагово, как снять заднюю крышку вашего смартфона Xiaomi

Xiaomi смогла убедить многих скептиков, что производитель из Поднебесной может радовать таким же качеством сборки новых смартфонов, как и А-бренды вроде Samsung и Sony. Конечно, случаются «сбои в матрице», и некоторые партии смартфонов получают определенный процент брака, однако, учитывая количество произведенных устройств, этот процент действительно мизерный.

По большей части, продукция Xiaomi радует качеством, и многие покупатели пользуются своими устройствами по несколько лет, не заморачивая себя апгрейдом.

И всё же со временем у довольного владельца смартфона Xiaomi может появиться необходимость разобрать свой гаджет для того, чтобы, например, провести мелкий ремонт (замена аккумулятора или экрана). В этот момент есть два решения данной задачи: принести смартфон специалистам или же попробовать решить проблему своими руками. Тем более, что процесс открытия задней крышки – не такой уж и страшный процесс.

Так что, если вы готовы немного поработать руками, то давайте посмотрим, как открыть заднюю крышку вашего Xiaomi.

Подготовка перед разборкой смартфона

К сожалению, времена съемных крышек смартфонов остались далеко позади – голыми руками тут не обойдешься. Поэтому перед самой разборкой стоит запастись необходимым оборудованием.

Во-первых, нам понадобится специальная лопатка для открытия крышки. В последнее время продавцы запчастей для смартфонов (впрочем, практически для любой мелкой техники) все чаще вкладывают в комплект поставки своей продукции необходимые мелкие инструменты. Если вы решили заменить, например, аккумулятор и приобрели его, скажем, на AliExpress, то существует большой шанс, что продавец уже положил необходимый инструмент внутри упаковки, в которой придет ваша батарейка.

Во-вторых, для более «глубокого» разбора смартфона (если придется идти дальше, чем снятие крышки) вам понадобятся специальные мелкие инструменты – набор отверток и пинцет. Ну, и, напоследок, не забудьте приготовить скрепку для извлечения лотка под сим-карты – лоток нужно будет вытащить перед выполнением любых манипуляций.

Инструкция по снятию крышки

Что ж, начнем процесс разборки смартфона Xiaomi – этот способ подойдет практически для любого смартфона с пластиковой крышкой. Просим обратить на это уточнение особое внимание – для крышки, сделанной из стекла, инструкция будет выглядеть несколько другим способом.

Сначала нам необходимо выключить устройство и вынуть лоток для сим-карт. После выключения смартфона обязательно подождите около минуты, чтобы все выполняемые процессы окончательно прекратились.

Наличие наклеенной на экран пленки (или защитного стекла) будет большим плюсом, так как при разборке есть небольшой шанс появления царапин на дисплее. Если ваш экран девственно чист, то можно на время процедуры наклеить на него обычный прозрачный скотч.

Теперь потихоньку начинаем непосредственно разборку. На границе крышки и «основы» смартфона (левой и правой грани, где располагаются кнопки питания и управления громкостью) находим любое место, которое можно «поддеть». Место выбора не имеет значения, так как на большинстве современных смартфонов отсутствует специальная выемка для удобного разбора. Для разбора, очевидно, используем специальную лопатку.

Итак, вводим лопатку в выбранную щель в корпусе и начинаем медленно продвигаться по всему периметру крышки. Водим лопаткой до момента отщелкивания крышки от основания смартфона. Делаем все аккуратно – снять крышку можно только после того, как все защелки вышли из своих пазов.

После того, как вы успешно выпустили все защелки, начинаем осторожно приподнимать саму крышку. Очень важный момент – не делая резких движений и не поворачивая крышку к себе, посмотрите, подсоединены ли к крышке какие-либо провода. Если да, то аккуратно приподнимите пинцетом все шлейфы и выньте данные ленты. После этого откладываем крышку. Процесс завершен.

Как сменить аккумулятор на смартфоне Xiaomi?

Как мы уже отметили, одной из самых частых причин открытия крышки смартфона является необходимость замены старого аккумулятора на свежий. К сожалению, процесс замены батарейки не такой простой, как снятие крышки, однако при наличии времени и терпения вы сможете здорово сэкономить на ремонте в сервисном центре.

В первую очередь нам нужно выкрутить все болты, которые сдерживают доступ к аккумулятору вашего устройства. После этого аккуратно поддеваем аккумулятор и вытягиваем его на себя. Проще это будет сделать после недолгого нагревания батарейки обычным бытовым клеем – аккумулятор держится на корпусе при помощи специальных клейких лент, и просто так они не поддадутся.

После того, как аккумулятор вытащен из своей «ванночки», избавляемся от остатков клея и подготавливаем свежую батарейку к установке. В комплекте нового аккумулятора будут находиться клейкие ленты – распределяем их по бокам той самой выемки для аккумулятора на смартфоне. После этого вставляем батарейку в её разъем и аккуратно надавливаем на размещенные заранее клейкие ленты, пока батарейка полностью не приклеится к корпусе.

Перед сборкой смартфона пробуем включить его – если экран загорается, значит, все сделано правильно. Далее просто собираем устройство в обратной последовательности и с удовольствием пользуемся смартфоном как новым.

Помните – если вы не уверены в своих возможностях, то, конечно, лучше не рисковать целостностью вашего устройства. Однако всегда приятно иметь альтернативу, тем более, как мы видим, справиться с разборкой может даже начинающий. Главное не забывать делать все без спешки.