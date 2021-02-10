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В современном мире мобильное устройство является неотъемлемым помощником. Используя смартфон, можно выполнять огромное количество разных действий: смотреть видео, читать электронные книги, делать фото и даже отслеживать свою активность. Также с помощью девайса можно совершать бесконтактные платежи. Давайте разберемся, как платить телефоном Xiaomi вместо карты.

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Каким образом смартфон может заменить карту

В 2015 году был представлен очень полезный инструмент под названием Android (Google) Pay. Данная функция позволяет привязывать к телефону любые банковские карты. Благодаря этому вы можете расплачиваться смартфоном в магазинах, где есть POS-терминалы с поддержкой бесконтактной оплаты.

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Не все телефоны могут использоваться вместо карты. Обязательное условие — смартфон должен быть оснащен модулем Near field communication (NFC). Именно эта технология осуществляет беспроводную передачу данных в пределах 10 см. Датчик НФС добавляется в телефоны среднего и флагманского уровня. Бюджетные устройства в большинстве случаев лишены модуля.

Список смартфонов Xiaomi с модулем NFC

Ниже представлен полный перечень смартфонов Сяоми и Редми с поддержкой НФС. Информация актуальна на июнь 2021 года.

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Mi

Mi Mix Fold ;

Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite, Mi 11;

Mi 10i 5G, Mi 10 Youth 5G, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 5G, Mi 10 Ultra, Mi 10S;

Mi 10T Pro 5G, Mi 10T 5G, Mi 10T Lite 5G;

Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10;

Mi CC9 Pro, Mi CC9;

Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Pro, Mi 9 SE, Mi 9 Explorer, Mi 9, Mi 9 Lite;

Mi 9T Pro, Mi 9T ;

Mi Mix 3 5G, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi Mix 2, Mi Mix;

Mi 8 Explorer, Mi 8 ;

Mi Note 3 , Mi Note 2 ;

Mi 6 ;

Mi 5s Plus, Mi 5s, Mi 5.

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Redmi

Poco и BlackShark

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Как пользоваться NFC

Теперь расскажем, как оплачивать покупки телефоном Ксиаоми. Пользователю нужно будет выполнить несколько простых действий.

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Скачивание и установка приложения

Нам понадобится специальное приложение GooglePay. Скачивайте его только с официального магазина Гугл Плей. Загрузка с неизвестных источников может привести к потери личных данных. После скачивания устанавливаем софт стандартным способом.









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Включение модуля

Активируем непосредственно модуль НФС. Первый вариант — просто нажимаем по значку «NFC» в шторке уведомлений. Иконка станет голубого цвета. Второй способ подразумевает вход в системные настройки:





﻿﻿1.Открываем раздел «Подключение и общий доступ».

2.Пролистываем страницу до строки «NFC». Передвигаем ползунок в активное состояние.

3.Заходим в пункт «Бесконтактная оплата». Проверяем, чтобы во вкладках стояли такие параметры: «Оплата по умолчанию» — «GooglePay», «Использовать приложение по умолчанию» — «Всегда».





Добавление карты

Возвращаемся к приложению Google Pay:

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1.Запускаем программу и предоставляем доступ ко всей запрашиваемой информации.

2.Авторизуемся в своем Google-аккаунте или создаем новую учетную запись.

3.На главном экране кликаем «Добавить способ оплаты». Поддерживаются кредитные, клиентские, транспортные, подарочные и дебетовые карты.

4.Фотографируем карту или вручную вводим данные: номер карты, срок действия, трехзначный код на обратной стороне, ФИО владельца и адрес.

5.В специальное поле вбиваем код из сообщения, присланного банком. Таким образом мы подтверждаем добавление карты.





Осуществление оплаты

Протестировать работу НФС можно при оплате любой покупки или услуги. Для этого разблокируем мобильное устройство, выбираем нужную карту в приложении и подносим телефон задней крышкой к терминалу. Ввод PIN-кода обычно не требуется, если сумма оплаты не превышает 1000 рублей (370 грн), но банки могут устанавливать собственные ограничения. Подтверждение процедуры с помощью СМС не нужно.

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Что делать, если НФС не работает

Убедитесь, что на телефоне отсутствуют рут-права, а загрузчик заблокирован. Также должна стоять официальная прошивка. Лайфхак: root можно скрыть с помощью утилиты Magisk Manager.

Проверьте, чтобы приложению Гугл Пэй были выданы все необходимые разрешения. Для этого в настройках перейдите по пути «Приложения» - «Разрешения». Автозапуск тоже является необходимым параметром для корректного функционирования Google Pay .

Дополните или обновите информацию. При внесении неполных/устаревших данных карта не будет работать.

Во вкладке «Размещение элемента безопасности» выставьте «HCE (Wallet HCE)».

Проверьте работоспособность NFC в другом магазине. Возможно, вам просто попался неисправный терминал.

Теперь вы знаете, как оплачивать свои покупки смартфоном Сяоми и Редми. Все очень просто: главное, чтобы телефон был оснащен модулем NFC. А какой вы предпочитаете метод оплаты – карта, наличные или телефон?﻿