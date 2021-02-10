179

Компания Сяоми помимо смартфонов выпускает огромное количество различной техники. В ассортименте представлены смарт-часы, фитнес-браслеты, колонки, наушники, электрочайники. Сегодня рассмотрим, как подключить колонку Ксяоми к телефону, а также выясним, как ее настроить и зарядить.

﻿

Как подключить колонку Сяоми к смартфону

Различают два типа подключения — проводное и беспроводное. Большинство колонок от Xiaomi считаются портативными, поэтому они синхронизируются с мобильным устройством по Блютуз. Провода не используются, ведь это непрактично. Еще есть беспроводное сопряжение по Wi-Fi.

﻿

К проводному способу относится подключение с использованием AUX. Это специальный 3,5-миллиметровый разъем, предназначенный для аудиокабеля. Телефон и колонка соединяются проводом, после чего звук начинает транслироваться на музыкальном устройстве.

С помощью Bluetooth

Все компактные колонки Xiaomi и Redmi оснащены Bluetooth-модулем, так что это идеальный способ подключения. На смартфоне должна быть версия Блютуза 4.2 и выше, чтобы воспроизведение аудио не прерывалось. Качественное воспроизведение без зависаний гарантируется только в пределах 10 метров.

﻿﻿1.На телефоне активируйте Блютуз. Для этого откройте шторку уведомлений и кликнете по соответствующему значку. Либо перейдите в настройки, выберите пункт «Bluetooth» и передвиньте ползунок в рабочее состояние.





2.Включите колонку, зажав на несколько секунд кнопку питания. Устройство должно автоматически перейти в режим сопряжения. Некоторые модели оснащаются отдельной клавишей Bluetooth, на которую нужно нажать, чтобы гаджет стал доступен для синхронизации.

3.Вновь вернитесь к действиям со смартфоном. Перейдите в раздел с Блютузом: в списке доступных для подключения устройств найдите название своей колонки и кликнете по нему. Подтвердите синхронизацию. В некоторых случаях требуется ввести код подтверждения.

Через порт AUX

Если колонка получила 3,5-миллиметровый разъем, ее можно подключить к смартфону по кабелю. Это не очень удобно по сравнению с беспроводным сопряжением, но такая процедура более быстрая. Один конец мини-джека подсоедините к смартфону, другой — к колонке. Дополнительные действия в настройках смартфона проводить не нужно.

Вышеописанные варианты подходят не только для смартфона. Используя Bluetooth или разъем AUX, вы можете синхронизировать колонку с ноутбуком или телевизором.

Как настроить и зарядить колонку

В большинстве случаев удаленная настройка недоступна. При Bluetooth-подключении вы можете кликнуть по названию устройства и посмотреть дополнительные параметры, например, поддерживаемые кодеки.

Заряжать колонку очень просто. О низком уровне заряда сообщит мигающий красный светодиод. Далее нужно воспользоваться заводским кабелем microUSB: подключаем его к музыкальному гаджету и к источнику питания — компьютеру, внешнему аккумулятору или розетке. Когда колонка зарядится, светодиод станет зелененого цвета. Также обратите внимание, что не все модели оснащены световой индикацией.

Что делать, если колонка Xiaomi не подключается

Возникли проблемы с сопряжением? Тогда воспользуйтесь нижеуказанными советами:

﻿﻿1.Перезагрузите смартфон.

2.Убедитесь, что колонка включена и находится в режиме сопряжения.

3.Отключите от телефона другие музыкальные гаджеты.

4.Разместите устройства как можно ближе друг к другу.

5.Отсоедините колонку от смартфона, а потом повторите попытку сопряжения.

6.Если используете проводное подключение, проверьте разъемы на наличие инородных предметов.

Теперь вы знаете, как подключить колонку Xiaomi к телефону. Пишите в комментарии, пользуетесь ли какой-то аудиотехникой от компании Сяоми.﻿

