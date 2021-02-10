Как сделать длинный скриншот на телефоне Xiaomi

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Пошаговая инструкция по созданию расширенных снимков экрана на смартфонах Xiaomi Redmi﻿

Сегодня рассмотрим с вами как можно сделать длинный скриншот на примере смартфонов Xiaomi. Почему именно Xiaomi? Дело в том, что телефоны этой компании очень распространены в наших широтах и у них в прошивке предусмотрена такая возможность - делать длинные скриншоты в одном файле без помощи сторонних программ. Но, так уж вышло, что далеко не все об этом знают, поэтому давайте разбираться. Ведь порой без большого скриншота просто невозможно обойтись.

Шаг 1

Для начала нам необходимо сделать обычный скриншот на вашем смартфоне Xiaomi или Redmi, при помощи одного из стандартных способов:

провести тремя пальцами одновременно вниз экрана;

зажать одновременно кнопку громкости вниз и клавишу выключения;

на шторке уведомлений выбрать функцию «снимок экрана» и нажать её;

Шаг 2

После этого на экране, в верхнем правом углу, появиться миниатюра того скриншота, который мы сделали. Тут нам нужно быстро нажать на кнопку «прокрутка», которая появиться снизу нашего скриншота. Учтите, на это у вас всего 2-3 секунды, пока миниатюра не пропадёт с экрана.

Шаг 3

В меню «прокрутки» приложение начнет автоматически листать контент вниз, пока вы не остановите этот процесс, нажав клавишу «стоп». После короткого процесса обработки вы получите одно длинное изображение, на котором будет вся необходимая информация.

Технически невозможно сделать скриншот этого процесса, так как это был бы уже "скриншотом скриншота",поэтому ниже приводим вам фотографию того, как это может выглядить со стороны.

Решение проблем при создании длинных скриншотов на смартфонах Xiaomi и Redmi ﻿

При тестировании данного метода на разных телефонах Xiaomi и Redmi были замечены некоторые проблемы, с которыми можете столкнуться и вы. Рассмотрим основные :

иногда необходимо самому пролистывать контент. В меню «прокрутка» функция может не работать автоматически. Это легко заметить сразу и продолжить процесс в «ручном режиме», листая пальцем;

в некоторых приложениях на смартфоне Xiaomi сложно сделать длинный скриншот, так как функция может работать некорректно. Например, такое нередко наблюдается в браузере «Chrome» где «прокрутка» никак не хочет двигать содержимое страницы. В таком случае рекомендуется открыть нужный сайт в стандартном приложении «Браузер» и повторить три шага описанных выше;

иногда при скриншоте кнопка «прокрутка» может быть не активна. Для того чтобы исправить эту ситуацию, попробуйте немного поднять или опустить контент на экране, перед тем как сделать первый скриншот. Часто после этих действий функция «прокрутка» становиться доступной;

Если по одной из причины вам не удается сделать длинный скриншот на вашем Xiaomi в каком-то из приложений, возможно, вам понадобиться скачать стороннюю программу для подобных операций. Можем вам порекомендовать приложение Screen Master из Google Play Маркет, которое делает практически то же самое. Конечно, намного удобнее делать длинные скриншоты напрямую из меню вашего Android смартфона, но ситуации бывают разные и порой нужна альтернатива.

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