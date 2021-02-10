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Большое количество действий на телефоне сопровождается вибрацией. Например, смартфон начинает вибрировать при входящем вызове или наборе текста. Это может отвлекать пользователей, поэтому они интересуются, как убрать вибрацию на смартфоне Xiaomi.

Зачем нужен виброотклик

Вибрация может выступать как в качестве сигнала оповещения (при звонках и уведомлениях), так и в виде тактильного взаимодействия с телефоном (набор текста, нажатие по сенсорным кнопкам). Это очень полезная функция, которая может облегчить пользование смартфоном. Но иногда интенсивный вибрирующий сигнал раздражает и мешает.

Отключение вибрации на телефонах Xiaomi

Ниже рассмотрим, как убрать виброотклик с телефонов Сяоми и Редми. Процедура очень простая и быстрая.

При нажатии на сенсорные кнопки

Для начала нужно отключить виброотклик, который появляется при нажатиях на сенсорные кнопки, расположенные внизу экрана. Для этого заходим в «Настройки» и открываем вкладку «Звук и вибрация». В графе «Виброотклик» выставляем «Нет», либо снижаем уровень вибрации до среднего или слабого. Готово, теперь наэкранные кнопки срабатывают бесшумно или очень тихо.

При использовании клавиатуры

Набор текста на виртуальной клавиатуре сопровождается вибрацией. Чтобы ее выключить, нужно:

﻿1.Зайти в раздел «Расширенные настройки» — «Язык и ввод».





2.Нажать «Управление клавиатурами» и два раза зайти во вкладки «Настройки».









3.Деактивировать строку «Виброотклик на нажатие клавиш».





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Если у вас установлена сторонняя клавиатура с Google Play, нужно будет перейти в ее настройки и открыть соответствующую вкладку. Чаще всего она называется «Звуки и вибрация».

При уведомлениях с приложений

К сожалению, нельзя одновременно отключить вибросигнал со всех приложений. Можно только на время активировать режим «Не беспокоить» или «Без звука». Для этого откройте шторку уведомлений и нажмите по значку.

Не хотите, чтобы оповещения с программ вообще приходили на смартфон? Тогда зайдите в настройки, откройте «Уведомления» и снимите галочки с тех приложений, от которых не требуются входящие уведомления.

При входящих вызовах

Звонки тоже сопровождаются активной вибрацией, которая может отвлекать во время учебы или работы. Выключить раздражающую функцию очень легко. Опять переходим в «Настройки» — «Звук и вибрация». Передвигаем ползунок в неактивное состояние напротив строки «Вибрация при звонке». Здесь же можно отключить вибрацию в бесшумном режиме.

Что делать, если вибрация не работает

Поговорим о другой ситуации, когда виброотклик вообще не срабатывает. Если такая проблема возникла, нужно:

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1.Проверить, включена ли опция в настройках. Для этого зайдите в пункты, описанные выше, и наоборот везде активируйте ползунки.

2.Перезагрузить смартфон. Возможно, это временная неполадка, которая успешно устранится после перезагрузки.

3.Сбросить мобильное устройство до заводских настроек. Данный способ может помочь, если возник серьезный программный сбой. Не забудьте создать резервную копию важных данных.

4.Установить новую прошивку. Радикальный вариант, к которому стоит прибегать, если вы уверены, что решить проблему другим способом не удастся. Например, многие пользователи после получения рут-прав проводят необдуманные действия с системными файлами. И, как результат, некоторые важные функции (в нашем случае — вибрация) перестают работать.

5.Обратиться в сервисный центр. Нельзя исключать механическую поломку. Вибромотор мог просто сломаться. Подчинит его только мастер.

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Мы обсудили, как избавиться от вибрирующего сигнала на телефонах Xiaomi. На проведение этой легкой операции вам нужно будет потратить всего несколько минут. При возникновении вопросов можете обратиться за помощью в комментарии под статьей.