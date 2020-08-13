Как включить видеозвонки в Telegram на Android-устройстве

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Встроенная функция видеозвонков появится в Telegram. Этой новостью в апреле нынешнего года поделился Павел Дуров. Он заявил, что реальность диктует новые правила для развития социальных сервисов, поэтому было принято решение, что видеосвязь появится в Telegram.

Ожидается, что видеозвонки в приложении позволят вести беседу не только двум абонентам, но и функция будет доступна в режиме группового общения, объединяя несколько человек. Если это так, то таким образом Telegram поставил цель стать еще и популярным инструментом для проведения видеоконференций.

В прошлом месяце активировать видеозвонки в Telegram смогли владельцы iPhone, которые решились установить бета-версию мессенджера. Теперь аналогичную манипуляцию могут проделать и владельцы Android-устройств. Функция видеозвонков была недавно найдена в бета-версии Telegram v7.0.0.

Чтобы получить к ней доступ, нужно установить на устройство бета-версию Telegram v7.0.0. Нажатием на три точки в верхнем правом углу любого чата, можно найти вкладку «Video Call». Но для того, чтобы совершить видеозвонок, на устройстве собеседника также должна быть установлена бета версия Telegram v7.0.0. Если же совершить звонок другому абоненту, у которого опция видеозвонков не активирована, звонок будет произведен в привычном аудиоформате.

На данный момент видеозвонки в Telegram доступны только в бета-версии, но есть вероятность, что в скором времени выйдет стабильное обновление приложения, где данная функция появится по умолчанию. По отзывам тех, кто уже успел опробовать новую функцию, все работает стабильно, но на данном этапе доступен только звонок между двумя собеседниками.

Источник: xda developers