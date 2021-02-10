Как включить управление жестами на Xiaomi

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Обсудим, как включить жесты на Xiaomi и рассмотрим их глубокие настройки

С каждым годом смартфоны становятся все больше, и вместе с размером корпуса растет и площадь дисплея. Сегодня встретить телефон, в котором экран покрывает практически всю фронтальную панель, не так уж и сложно – причем речь уже идет не только о флагманах, но и вполне о доступных устройствах.

Увеличение размера дисплея показало, что классические наэкранные кнопки перестали быть удобным вариантом управления смартфоном. С данным обстоятельством решили бороться Apple, представив новый способ – управление жестами. Как водится, другие производители решили позаимствовать данное новшество и для своей продукции.

Одной из первых компаний-подражателей стала Xiaomi, и, по мнению многих, производитель даже слегка улучшил принцип работы жестов. Если вы являетесь владельцем смартфона Xiaomi и все еще используете наэкранные сенсорные кнопки, то мы настоятельно рекомендуем попробовать управление жестами.

Жесты – достойная альтернатива кнопка управления

Как было сказано ранее, управление жестами стало вполне популярным вариантом взаимодействия с прошивкой. Причем данная модель управления медленно, но верно занимает место основного метода ввода данных даже на так называемом чистом Андроиде.

Удобство жестов заключается в том, что они не только увеличивают полезную площадь экрана, но и сокращают время ввода определенных команд. По крайней мере, миллионы довольных пользователей отмечают именно данный факт как основной плюс жестов.

Если у вас по умолчанию включены наэкранные кнопки, давайте рассмотрим, как переключить их на более современный вариант управления вашим Xiaomi.

Включаем жесты – с чего начать?

Для включения жестов управления нам необходимо перейти в общие Настройки вашего смартфона. Нажимаем на иконку в виде шестеренки и крутим список настроек до пункта «Расширенные настройки». Внутри нас будет ждать подпункт «Безграничный экран» - именно он нам и нужен.

Заходим в данное подменю и видим простой выбор – в пункте «Способы навигации» нам необходимо нажать на кнопку «Полноэкранные жесты». После этого на экране появится краткая инструкция по управлению смартфоном жестами – крайне рекомендуем с ней ознакомиться, поскольку она не только закрывает большую часть вопросов, но и сделана весьма интуитивно.

После прохождения мини-обучения нажимаем на кнопку «Закончить» и попадаем в открытый до этого пункт настроек «Безграничный экран». Теперь ваш смартфон управляется посредством жестов.

Не беспокойтесь, если сразу не запомнили все жесты – к данному методу навигации по системе привыкаешь не сразу, но если запомнить все команды правильно, то вернуться обратно на привычные кнопки вряд ли захочется.

Отключаем жесты навигации

Если же спустя пару дней пробы необычного для вас метода управления Xiaomi вы все еще не полюбили жесты, то вернуться обратно не составит никакого труда.

Для этого вновь заходим в общие Настройки смартфона, ищем Расширенные настройки, выбираем Безграничный экран, внутри которого переключаем ползунок на пункте «Кнопки навигации».

Дополнительные настройки «Безграничного экрана»

Также, помимо включения жестов, в разделе «Безграничный экран» можно активировать несколько интересных улучшалок. Например, вы можете поменять местами наэкранные клавиши «Назад» и «Список открытых приложений».

Среди настроек можно найти пункт «Защита от случайных нажатий», который для определенных приложений запускает повторение жеста «Назад». Еще одной удобной фишкой данных настроек является пункт «Предыдущее приложение», которое активирует возможность возвращаться к ранее запущенному приложению посредством свайпа слева-направо или справа-налево и удержании данного жеста на экране.

Стороннее ПО для управления жестами

Если же вы до сих пор используете старые устройства Xiaomi (например, Xiaomi Redmi Note 4 или старше), то воспользоваться жестами на уровне системы не получится никак – этому препятствуют и старая версия прошивки, и довольно удобные сенсорные кнопки управления.

Однако вы все еще можете испытать управление жестами благодаря стороннему софту, в изобилии представленному на просторах Google Play Маркет.

В качестве примера возьмем приложение Fluid Navigation Gestures. Данное ПО добавляет возможность управления свайпами, не отключая функциональность привычных для вас кнопок. Таким образом можно не только разнообразить метод ввода данных, но и местами упростить взаимодействие со смартфоном.

Как мы уже говорили, жесты – очень удобная вещь. Обязательно попробуйте данный способ управления вашим Xiaomi. Мы уверены, что вы не пожалеете.