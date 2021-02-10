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Приобретая новый сматрфон, для большинства становится актуальным на сколько долго он прослужит. Срок службы девайса определяет не только бережное обращение, но и наличие защиты. Уберечь экран от царапин и потертостей помогает наличие защитного стекла, а устройстово от повреждений - чехол. Во всем многообразии современных аксессуаров для защиты телефона очень тяжело разобраться, попробуем рассмотреть, на чем лучше будет остановить свой выбор.

Чехлы бамперы на iphone 14 pro

Предназначения данного типа чехла - это защита боковой части смартфона, является самым компактным и легким среди чехлов. Не защищает экран и заднюю панель смартфона, но в рамке смартфон не соприкасается с поверхностью, поскольку, за частую, толщина бампера больше толщины телефона. Первые бамперы были выпущены самим яблоком для 4 айфона, но и сейчас такие чехлы на iphone 14 pro пользуются большим спросом.

Чехол-книжка

Достаточно популярный вид чехлов, так как полностью защищает устройство от повреждений, верхняя панель откидывается в бок, её можно использовать как подставку при просмотре видео. Чаще всего выполняется в комбинации таких материалов как пластик и кожа, пластик и кожзам, однако можно встретить и комбинации из других материалов. Недостаток данного изделия это то что он увеличивает размеры устройства и откидная панель чехла не всегда удобна в использовании.

Противоударный чехол для iphone 14 pro

Основная функция этого типа - защита смартфона от механического воздействия или при падении. Данные чехлы выполняются из надежных и прочных материалов, пользуются популярностью велосипедистов и людей, которые предпочитают занятия спортом на открытом воздухе.

Чехол-накладка

Самые популярные и приемлемые по цене чехлы, защищают тыльную и боковые части смартфона. Очень удобные в использовании, огромный выбор оформления и цвета, единственным недостатком является то что они не защищают экран, поэтому лучше приобретать вместе с защитным стеклом.

Чехол-аккумулятор

Преимуществом является увеличения времени работы смартфона, в чехле встроен дополнительный аккумулятор, что существенно увеличивает его вес и размер. Пользуется популярностью у путешественников и чаще всего встречается в спортивных магазинах.





Спортивные чехлы

Обладают хорошей фиксацией и удобством в использовании, обеспечивают полную защиту телефона, отличаются по материалу и типу крепления (на бицепс, пояс, шею).

Защитные стекла

Важность данного устройства очевидна, оно защищает самую дорогую часть телефона – экран. Есть матовое и глянцевое защитное стекло для айфона, они не бликуют на солнце и не оставляют отпечатки на стекле.

Из какого материала выбрать чехол для на iphone 14 pro?

Кожаные – будут оптимальным вариантом для людей, которые предпочитают классический или деловой стиль.

– будут оптимальным вариантом для людей, которые предпочитают классический или деловой стиль. Металлические – один из лучших материалов по надежности защиты устройства, однако из-за стоимости не пользуются широким спросом. Самый прочный, эффектный и долговечный, но тяжелый и дорогой материал.

– один из лучших материалов по надежности защиты устройства, однако из-за стоимости не пользуются широким спросом. Самый прочный, эффектный и долговечный, но тяжелый и дорогой материал. Кожзам – внешним видом напоминает кожу однако стоимость его ниже и срок службы меньше.

– внешним видом напоминает кожу однако стоимость его ниже и срок службы меньше. Силиконовые – самый популярный материал, силиконовые чехлы имеют самый широкий спектр в выборе и одни из самых приемлемых по стоимости.

– самый популярный материал, силиконовые чехлы имеют самый широкий спектр в выборе и одни из самых приемлемых по стоимости. Пластиковые – материал гораздо крепче силикона, но при выборе важно обращать внимание на качество пластика.

– материал гораздо крепче силикона, но при выборе важно обращать внимание на качество пластика. Тканевые – чехлы из этого материала пользуются большой популярностью у людей, которые занимаются спортом.

– чехлы из этого материала пользуются большой популярностью у людей, которые занимаются спортом. Дерево – самый редкий материал, однако чехлы из него, часто носят эксклюзивный характер.

Где купить подходящий чехол на айфон 14 pro?

Можно с уверенностью сказать, что любому смартфону нужен чехол и защитное стекло. Хороший чехол на любой телефон можно приобрести тут, он поможет продлить срок службы и сохранить внешний вид смартфона, а это будет большим плюсом, если вы решите его продать или подарить.