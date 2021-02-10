Какая версия Android самая популярная

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Почти треть устройств работают на Android 11

В разделе Android Studio компания Google обновила статистику распространения различных версий операционной системы. Ранее компания отчитывались ежемесячного о сегментации зеленого робота на рынке, но этим она навлекала на себя волну критики за слабую работу по распространению актуальной версии Android. Поэтому этой практике был положен конец и только раз в полгода она публикует статистку в Android Studio. Последняя актуальная информация поступила от Google — 9 мая.

Согласно новым данным о распределении за 2022 год устройства на Android 11 и новее теперь составляют самый большой кусок пирога — 28,3% по сравнению с 24,2% шестью месяцами ранее. Доля устройств, все еще использующих Android 10, сократилась до 23,9% по сравнению с 26,5% в ноябре.

Количество устройств Android 9 оценивается в 16,2% от общего количества гаджетов с зеленым роботом. В активе Android Oreo 11,6%, а у Nougat — 5%. Доля тех аппаратов, которые работают на Marshmallow, оценивается в 3,9%. Все еще цепляются за рынок модели, работающие под управлением Lollipop (3%), KitKat (1%) и Lelly Bean (0,4%). Увы, в статистике не нашлось место Android 12 и это прямо указывает на то, что доля устройств с ней на борту ничтожна мала.

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Источник: 9to5google