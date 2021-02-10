Каким будет Google Pixel 6a: дисплей, камера, чип и прочие детали

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По камере ставка на старый добрый датчик Sony IMX363

В мае состоится ежегодная конференция для разработчиков Google I/O. Ожидается, что помимо новых программных продуктов, компания покажет и «железные» новинки. Так, в числе дебютантов могут оказаться смарт-часы Google Pixel Watch с Wear OS и «наследник Nexus» — Google Pixel 6a. Известный сетевой информатор Йогеш Брар готов поделиться сведениями по части характеристик новинки.

По его данным, Google Pixel 6a предложит 6,62-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+. Панель будет плоской и в верхней части впишут в круглое отверстие фронталку Sony IMX355 на 8-мегапикселей. В качестве аппаратной основы предложат фирменный чипсет Google Tensor, который установлен в Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6a удостоится 6/8 Гб оперативки, 128 Гб постоянной памяти, дисплейного сканера отпечатков пальцев, аккумулятора емкостью 4800 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Поставляться смартфон будет с предустановленной операционной системой Android 12 и двойной тыльной камерой 12,2 Мп (Sony IMX363) + 12 Мп (сверхширик, Sony IMX386). Сколько могут запросить за Google Pixel 6a, информации нет. Предположительно, ценник должен быть в районе $400.

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Источник: twitter