Каким будет OnePlus Nord? Авторитетный инсайдер показал

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У представителей комьюнити OnePlus и не только 21 июля состоится небольшой праздник. Компания выпустит OnePlus Nord в противовес конкурентам и попытается привлечь на свою сторону тех, то предпочитал аппараты других производителей. Фокус делается на камере, производительности и качестве. Естественно, обещают «приправить» это все «вкусной» ценой до $500.

Подлетели рендеры

За несколько дней до анонса OnePlus Nord, известный и авторитетный инсайдер Эван Бласс выложил в сеть качественные рендеры новинки. Не доверять этому поставщику утечек нет оснований и можно говорить о том, что смартфон будет выглядеть именно так, как показан на одном из рендеров.

Изображение подтверждает сведения, что OnePlus Nord станет первым смартфоном компании со сдвоенной селфи-камерой. По слухам, тут установили датчики на 32 Мп и 8 Мп. На тыльной стороне — основная камера, дизайн которой можно назвать классическим. И модулей тут четыре. Основываясь на предсказаниях, это набор сенсоров на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Кнопка питания и ползунок переключения режимов находятся на правой грани, а качелька регулировки громкости — слева.

Судя по одному из рендеров, OnePlus Nord уже попал на стол известному блогеру JerryRigEverything, который «препарировал его». Это означает, что обзор «внутренностей» и традиционный тест на прочность может появиться в сети сразу после анонса смартфона.

Наличие OLED подтверждено

Тем временем сама OnePlus подтвердила то, что было известно давно — смартфон получит OLED-матрицу. И есть вероятность, что частота обновления составит 90 Гц и в дисплей встроят сканер отпечатков пальцев. Больше информации о OnePlus Nord вы найдете здесь.

Источник: twitter